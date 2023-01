La Que Se Avecina lleva reuniendo familias entorno a la televisión desde el estreno de su primera temporada en el año 2007. La serie reunió un elenco cuya gran parte salía de la serie original, Aquí No Hay Quien Viva, pero muchos de los actores fueron abandonando el barco a medida que avanzaban las temporadas. La trama general gira en torno a la vida de los habitantes de un bloque de viviendas (que, además, cambia de localización y escenario durante la próxima temporada), que conviven en el edificio, a la par que lidian con sus problemas diarios de manera cómica.

Muchos de los participantes de la serie dieron el salto a la fama tras su participación en LQSA. Nacho Guerreros fue una de las incorporaciones que llegó al reparto desde la primera temporada y que sí había pasado por los platós de Aquí No Hay Quien Viva. Gracias a ello, se ha convertido en uno de los actores más longevos en el elenco, después de que varios de sus compañeros tuvieran que abandonar, como Cristina Medina o Jose Luis Gil. De aquella primera temporada ya no queda casi nada, ni siquiera el escenario, ya que esta nueva entrega tiene lugar en un nuevo edificio. Edu García fue otro de los personajes que también llegaron de Aquí No Hay Quien Viva. El actor creció en la televisión, hasta que de una temporada para otra desapareció de la escena y durante años pasó desapercibido.

La experiencia de García en la pequeña pantalla no fue del todo buena y no tuvo problema en hablar de ello en el podcast 'Club 113' de los creadores de contenido Werlyb, Goorgo y Nil Ojeda. Aunque recuerde con mucho cariño aquella etapa, reconoció que “a un niño de 12 años tampoco hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad de hacer cosas de niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no debería haber visto".

Su figura ha sido muy polémica para algunos después de hacerse viral en redes con su grupo de rap “Los Burlaos”. Aun así, Nacho Guerrero ha querido hablar de él en el podcast Animales Humanos: “Este chaval era un sol, lo que pasa es que en este país muchas veces nos dedicamos a desprestigiar y eso está muy feo”. Tal y como el actor ha contado, desde que se fue “no lo ha vuelto a ver”, pero recuerda el buen trato que tenían. “Él siempre me ha tratado muy bien y yo a él”, contó al presentador del podcast.