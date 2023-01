Alejandro Albalá ha decidido cambiar radicalmente de vida. Tras un tiempo alejado de los focos y sin noticias de él, el ex marido de Isa Pantoja ha reaparecido en un conocido barrio de Madrid, Carabanchel, tal y como ha informado Sálvame.

Al parecer, Albalá habría comprado un estanco con el dinero que ha ido ganando durante toda su etapa en el mundo de la televisión como ex marido de la hija de Isabel Pantoja y como ex novio de Sofía Suescun. Ahora, el joven ha decidido cambiar de sector profesional y se ha convertido en 'El estanquero de Carabanchel' vendiendo cajetillas de tabaco, golosinas, mecheros, etc.

El día a día de Alejandro Albalá ha cambiado radicalmente. Según afirmaba él hace un tiempo, su sueño era estudiar para ser piloto, pero parece que esa idea ya no ronda por su cabeza.

El joven es conocido por haber tenido una relación con Isa P, y un posterior noviazgo con Sofía Suescun. En ambos casos la historia acabó mal, con las diferentes partes enfrentadas por los diferentes platós.

Estas relaciones le llevaron a participar en diferentes reality shows de Telecinco como 'GH VIP' o más recientemente 'Supervivientes'. Albalá fue uno de los participantes en la última edición del concurso, donde mantuvo un gran enfrentamiento con Tom Brusse.

La nueva vida y el espectacular físico de un exganador de Supervivientes: casado y con dos hijos

Hubo un tiempo en el que las dos principales cadenas de televisión en este país (Antena 3 y Telecinco) se peleaban por temas relacionados con el corazón. Ambas cadenas tenían programas de este tipo y realitys con los que se enfrentaban cada noche para conseguir la una más audiencia que la otra. El caso es que la principal cadena de Atresmedia (que ahora se dirige a un público más familiar y que basa su programación en programas para toda la familia y en series y películas), llegó en su día a tener su particular “Supervivientes”. Se trataba de un formato muy similar en el que prácticamente sólo cambiaba el nombre del programa. En este caso se denominaba “La isla de los famosos”.

Y en ese concurso uno de los ganadores fue el nadador Felipe López. Y él fue una excepción. Y es que a pesar de que en este tipo de formatos casi todos los famosos lo que intentan cuando concursan es aumentar su fama y conseguir seguir ganando dinero rebotando de plató en plató, en este caso el deportista decidió que una vez que había acabado su participación en el concurso de famosos iba a mantenerse alejado de las cámaras.

Pero ¿cómo es su vida actualmente? López también se ha retirado de la natación pero a juzgar por las fotos que comparte en sus redes sociales (no posa ante la cámaras de televisión pero sí que mantienen contacto con la gente por redes), mantiene su envidiable físico. El exdeportista está además casado y tiene dos hijos con los que comparte muchos de sus momentos.

Pero no sólo utiliza las redes sociales para hablar de su vida. También para trabajar. Y es que el exnadador se ha convertido también en un influencer, como su mujer, y a veces aprovechan para vender algún que otro producto ante sus decenas de miles de seguidores.