Yurena ha estado esta tarde en 'Sálvame Diario' para anunciar que deja Madrid para instalarse en su pueblo natal, Santurce. La cantante se mudará para estar al lado de su padre porque en las últimas semanas ha visto que está más cabizbajo y ha dejado de salir con sus amigos. Un hombre que no llevó bien cuando la artista dejó todo para instalarse en Madrid hace años y que se marchó al pueblo para seguir con su vida.

Cuando la mamá de Yurena enfermó con alzheimer y parkinson, quiso cuidar de su mujer, y esta fue hasta el pueblo. Ahora, la artista siente que tiene que estar al lado de su padre y por eso ha tomado esta decisión. Muy emocionada, ha contado que no ha sido nada fácil tomar esta determinación, pero ¡atención! que deje la capital no significa que vaya a dejar también la música.

Yurena ha explicado que va a seguir viniendo a Madrid siempre que tenga proyectos laborales y, por supuesto, seguirá adelante con su música. Además, la artista ha dejado caer que le gustaría ser colaboradora del programa o participar en 'Mediafest Night Fever'.

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido con una llamada telefónica para transmitir su pesar por esta decisión: "Ay Yurena, te digo una cosa, tu marcha es muy metafórica. Yo quería decirte, como presentador de algunos programas en los que tú has trabajado, tengo que decirte que has dado mucha felicidad a los espectadores, has despertado mucha ternura y te llevas muchísimo cariño, formas parte de una época de la televisión de este país muy losa, absurda, surrealista... desde luego te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias a ti hemos pasado muy buenos momentos".

Adiós a "Viernes Deluxe" en Telecinco: esto es lo que ha pasado

Cambios en la programación de Telecinco que conllevan el adiós del "Viernes Deluxe". La cadena ha decidido eliminar de su programación del viernes el clásico programa del corazón dirigido por Jorge Javier Vázquez. Su hueco será ocupado por el "Mediafest Night Fever", que ya desbancó al "Deluxe" en las últimas semanas.

El "Mediaset Night Fever" es un festival musical donde los colaboradores de "Sálvame" concursan haciendo versiones de canciones míticas.

El "Deluxe" comenzó a emitirse en 2009. Desde entonces permanece en antena. Es presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones, este puesto lo ha ocupado María Patiño y Terelu Campos.

Cuenta con diversos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Jimmy Giménez-Arnau, Víctor Sandoval o Chelo García-Corqués.

Durante los tres primeros meses de 2021 y en otras ocasiones sueltas, el programa pasó a emitirse también en la noche de los domingos con la denominación de Domingo Deluxe. Entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2021, el programa volvió a la noche de los viernes con la denominación de Viernes Deluxe, volviendo al sábado desde la semana siguiente. Así, el programa añade el día de la semana a su nombre dependiendo del día en que se emita.