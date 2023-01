"Ustedes promueven la cultura de la violación", le ha espetado Irene Montero a la bancada del PP en el Congreso. La acusación ha provocado el enfado de todos los diputados conservadores, que han pedido la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad.

Montero ha hablado en esos términos en la sesión de control al Gobierno mientras respondía a una parlamentaria del PP que le ha preguntado sobre su ley del 'solo sí es sí' y la rebaja de condenas a delincuentes sexuales que está permitiendo. La ministra no ha asumido ningún error por la disminución de las penas y ha denunciado las campañas publicitarias lanzadas por la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid, ambos territorios en manos del PP, por promover la "cultura de la violación". En ambas, según Montero, se responsabiliza a las mujeres de las posibles agresiones, por salir de noche a correr o por no vigilar la copa. Ha sido en ese momento en el que ha asegurado que los miembros del PP "promueven la cultura de la violación".

Los diputados conservadores han interrumpido el pleno con sus gritos durante varios minutos y su portavoz, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra para denunciar que es una afirmación "altamente ofensiva". La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, también ha reprendido a Montero. "Esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios", ha subrayado mientras Montero mostraba su disgusto por la reprimenda.

El programa de Ana rosa se ha hecho eco de este momento. Ana Rosa analiza las imágenes y reacciona a las declaraciones de la ministra de Igualdad: "Es que ha dado más, ya no es si estás a favor o no, o si luchas o no luchas por la igualdad...". Luego, la presentadora confiesa: "Es gravísima la acusación que ha hecho Irene Montero".

Patricia Pardo, al hilo de su compañera, declara: "¿A dónde vamos a llegar?". Luego, la periodista gallega continúa diciendo sobre Irene Montero: "Hace unos días estaba acusando a los jueces de prevaricadores y machistas. Me gustaría saber cuál es su interpretación, después de que el Supremo haya aumentado la pena a los jugadores de la Arandina y luego haya aplicado su propia ley, reduciéndola un año. ¿Cuál es la explicación que ha dado esta mañana o se va a dedicar a insultar? Es gravísimo lo que ha pasado esta mañana".

La periodista Cruz Morcillo comenta en directo: "Yo me pregunto cuando las víctimas de violación vean en los informativos a la ministra hablando así de la violación, si eso es proteger a las mujeres...". Luego, añade la colaboradora sobre las afectadas: "Cómo se sentirán de heridas, ofendidas, las usan como mercancía a las mujeres violadas... es gravísima la acusación al PP".