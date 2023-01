Nuevo capítulo en el desencuentro público que mantienen Ana María Aldón y Rocío Flores desde que la nieta de Rocío Jurado salió en defensa de José Ortega Cano - asegurando que siempre se ha desvivido por su familia - después de que la gaditana confesase en 'Viva la vida' el delicado momento que atraviesa su matrimonio.

Unas palabras que no hicieron ni pizca de gracia a la mujer del torero, que molesta comentaba que no entendía como Rocío, que no habla de su vida privada, osase opinar sobre su relación cuando no tiene ni idea de cómo va.

Un reproche al que la hija de Rocío Carrasco no tardaba en contestar desde 'El programa de Ana Rosa', manteniendo que lo único que hizo fue resaltar la figura de José Ortega Cano y explicando que si ha opinado sobre este tema pero no de su relación con Manuel Bedmar es porque Ana María es un personaje público y habla de su vida en televisión, y sin embargo su novio no.

Además, Rocío reconocía estar ofendida por algunas declaraciones que ha hecho la andaluza sobre ella en los últimos tiempos, "dando opiniones que me han dolido; aunque cada uno tiene la libertad de empatizar con lo que le da la gana", confesaba, dejando caer que ciertas opiniones de Ana María tras la emisión de la docuserie de su madre no le habrían sentado bien.

Al margen de la contundente respuesta de Rocío, la mujer de Ortega Cano continúa "centrada en el máster" que está estudiando y, revelando que "ni duerme" y que está con "muchos muchos" nervios, ha asegurado que "no he oído absolutamente nada" de lo que ha dicho la nieta de Rocío Jurado sobre ella.

Eso sí, Ana María no ha podido evitar reaccionar a las declaraciones de la influencer y ha dejado claro que "yo no he opinado de su crisis. Eso no es cierto". Una escueta respuesta con la que la gaditana aumenta la brecha que parece haberse abierto con Rocío Flores en los últimos tiempos.

Muy seria, sin embargo, la diseñadora ha dejado en el aire qué hay de cierto en el mote de 'La Chusa' que le pusieron en 'Supervivientes' y del que tanto se ha hablado estos días.