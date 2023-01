Carlota Corredera es una de las periodistas gallegas más queridas de Telecinco y de todo el panorama nacional. No en vano lleva años amenizando a muchos espectadores las tardes de la principal cadena de Mediaset España. Sin embargo no siempre puede estar al pie del cañón y ahora lleva varios días ausentes. No se ve a la presentadora delante de las cámaras y eso preocupa a algunos de sus seguidores. Sin embargo no hay nada de que preocuparse. Parece que Corredera está disfrutando de su tiempo libre y mostrando en su cuenta de Instagram a qué se dedica. La última foto en la que apareció hace solo unas horas ha conseguido bastantes aplausos por parte de un público entregado.

Corredera Corredera consiguió ser una de las periodistas más aplaudidas al defender a ultranza la labor de Rocío Carrasco como defensora del feminismo. Fue entonces, con el estreno del documental "contar la verdad para seguir viva", cuando adquirió auténtico protagonismo superando incluso a Jorge Javier Vázquez. View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Sálvame está viviendo una de sus más importantes crisis de audiencia. El programa de la Fábrica de la Tele ha sido en los últimos meses objeto de varias polémicas pero casi ninguna ha conseguido el efecto deseado: reventar los audímetros con noticias de famosos como la que hoy ha soltado sobre Marta Riesco, la novia de Antonio David Flores que hace días manifestó su intención de casarse con el ex de Rocío Carrasco. El caso es que el drama en Mediaset empezó cuando Pasapalabra se fue a Antena 3. Después de años de liderazgo el concurso siguió funcionando en la competencia. Y luego encima llegó la moda de las series turcas. Antena 3 las supo explotar y no solo en su prime time sino también en la tarde. Atresmedia siguió ganando terreno en esta ocasión convenciendo a los espectadores para que se quedaran a ver Tierra Amarga en lugar del programa en directo que se emitía durante casi cuatro horas en las tardes de la principal cadena de Mediaset. El caso es que Telecinco lo intentó todo. Primero probaron suerte con los concursos sacando de la chistera El Precio Justo y luego Alta Tensión. Pero ninguno de los dos funcionó. Y tuvieron que irse a Cuatro y a otros horarios más discretos. Luego se trató de ganar audiencia incluso haciendo que volviera a la vida Aquí hay Tomate que se llamó Sálvame Tomate. Pero tampoco. Incluso se estrenó un concurso llamado “Quiero dinero” en el que se sometía cuanto menos que a vejaciones a los colaboradores del programa.