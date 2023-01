First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se encargan en ocultar, ya que forma parte de su personalidad. Irene ha llegado al plató cargada de energía.

Sin embargo, no todos los comensales son totalmente sinceros para entrar en el programa. Si bien es cierto que a muchos de ellos se les ha pillado mintiendo fuera del programa, en este caso ocurrió durante la grabación. A menudo, incluso, estas escenas se hacen virales debido a lo cómicas que resultan fuera de contexto. Fue lo que ocurrió hace unos días entre dos comensales que disfrutaban de la cena. Ambos se encontraban en plena conversación sobre los hábitos de vida cuando algo descuadró a uno de los dos. “De vez en cuando salgo y me pido alguna cerveza, pero como tampoco bebo alcohol”, dijo él. Sin embargo, esa no era la impresión que se había llevado su compañera esa noche. “Pues te has pedido un gin-tonic, eh”, replicó. Él quiso salir del paso de forma ingeniosa alegando que “era cortito”.

Uno de los momentos más memorables del formato

Uno de esos encuentros que han vuelto a salir a la luz ha sido la cita entre José Diego y Yenny, que tuvo lugar hace ya tres años, en el 2019. Él es español y ella colombiana que, a grandes rasgos, no debe traer más confusión. El problema llega a raíz de la confusión de ambos, para los que la geografía no parece ser su punto fuerte." ¿De dónde me dices que era?", pregunta Yenny, refiriéndose a una ex pareja de José Diego, a lo que él responde: "Yo de Cartagena". "Ah, pero entonces tú eres de Colombia", contesta ella, haciendo referencia a Cartagena de Indias. Resulta que la ex pareja de José Diego sí que es de Colombia, pero de otra zona, lo que confundió aun más las cosas.