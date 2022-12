Telecinco sigue intentando hacer todo lo posible para poner fin a su crisis de audiencia. Tras anotar durante el mes de agosto un mínimo histórico, la cadena de Mediaset ha decidido lanzar lo antes posibles sus principales apuestas para el mes de septiembre.

Rocío Carrasco ha manifestado en multitud de ocasiones que sus padres sí que estaban enamorados y que habrían vuelto a a estar juntos de no ser por las circunstancias. Unas declaraciones que Raquel Mosquera, viuda del boxeador, negó en varias ocasiones. aquel asegura que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora ha dejado claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa" y que esto se produce en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

Sin embargo, hoy en Fiesta, los periodistas han asegurado que Rocío Jurado amenazó brutalmente a Jesús Mariñas: "Como sigas te rompo esta botella en la cabeza", aseguraron.

Rocío Flores habla sobre su adicción: "Lo confirmo"

Tras su mayoría de edad, Rocío Flores no rechazó el foco mediático. De hecho, se podría decir que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha sacado partido de su genealogía, algo que ella misma ha reconocido en más de una ocasión.

Hoy en día, a sus 25 años, se ha labrado una sólida carrera como "influencer". Tanto, que se ha convertido en un auténtico imán para algunas marcas. Y no es para menos, pues cuenta con más de 700.000 seguidores solo en su cuenta oficial de Instagram. Además, Rocío Flores lleva tiempo colaborando como tertuliana en diversos programas de televisión.

La televisiva ha sorprendido recientemente a sus seguidores al hacer pública una íntima confesión. Su gran adicción, que no es otra que los nachos del Vips. "La mejor salsa de queso del mundo", asegura en una historia de Instagram en la que se le puede ver con una ración de ellos. Además, en la caja también se aprecia que se trata de un producto sin gluten.