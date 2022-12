Belén Esteban es el principal apoyo de Anabel Pantoja y una de sus mejores amigas. Por ello, la tertuliana no ha querido perderse un día tan importante en la vida de su amiga.

Belén Esteban llamaba el viernes por la tarde a Terelu para asegurar que Yulen Pereira estaba de camino a Sevilla y que ella, iría mañana porque había problemas con los AVE. Esta mañana, a primera hora ha llegado la colaboradora acompañada por Pedro Ramírez, amigo de Anabel Pantoja, y Mercedes.

"Ayer quería venir, pero había problemas con AVE y tampoco podía venir sola" confesaba Belén cuando llegaba al tanatorio, deseando de poder ver a su amiga para estar con ella en este momento tan doloroso: "he hablado con ella, pero todavía no la he visto". La colaboradora no podía faltar en este día y asegura que "siempre" va a tener su apoyo "igual que siempre nos ha apoyado ella en todo".

En cuanto a los momentos tan tensos que se vivieron en el día de ayer en el tanatorio, Belén le quita importancia y asegura que no ha hablado de eso con su amiga: "yo es que de eso no he hablado con ella, voy a entrar ahora" y asegura que "ahora mismo lo importante es estar con ella y con la familia".

La Esteban es uno de los apoyos principales para Anabel en 'Sálvame' y ha estado en todos los momentos decisivos de su vida, como en su boda con Omar Sánchez, que fue la única colaboradora que estuvo en las Canarias para ser testigo de cómo su amiga se daba el 'Sí, quiero' con su, por aquel entonces, amor. En esta ocasión, tampoco ha querido faltar para mostrarle todo su apoyo ahora que lo necesita.