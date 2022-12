Rocío carrasco está en boca de todos. Además, ahora que se junta con Jorge Javier Vázquez, Rociíto no para de acaparar las cámaras de la prensa española. Pero esta vez, los reporteros no han dudado en preguntarle sobre el momento que vive con Fidel Albiac.

En la última entrega de 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha desvelado el motivo por el que no visita la tumba de su padre, Pedro Carrasco. Tras ver la imagen de la lápida de su padre, los ojos de Rocío se han llenado de lágrimas. "Aquí yace el gran boxeador Pedro Juan Carrasco García. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible. Tú esposa y familia no te olvidan", esta es la lápida bajo la que descansan los restos mortales de Pedro Carrasco. Según la versión de Raquel Mosquera, ella se puso en contacto con una persona cercana a la familia y le dijo que pusiese en la lápida lo que tuviese que poner. En una entrevista, la peluquera dijo que la lápida no es de ella y que Rocío también puede poner lo que quiera. "Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar y lo voy a hacer con el consentimiento de mis tíos, sobrinos y familia. Esa sí es su familia. Ese panteón hoy por hoy es mí. Ahí están mis abuelos y mi padre y ahí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido", advierte Rocío Carrasco.

Sin embargo, Rociíto ahora está más contenta ya que en un homenaje que la federación de boxeo le han hecho a su padre, la televisiva ha anunciado que está preparando un documental a su padre, Pedro Carrasco: "Me hace muchísima ilusión, le quiero mucho, es un campeón".

Y allí, los reporteros le preguntaron por Ana María Aldón. Ellos quisieron saber si ha hablado con la ex mujer de Ortega Cano y si le ha manifestado su apoyo. Sin embargo, una de las respuestas más llamativas de Rociíto vino cuando le preguntaron sobre su opinión sobre Gema Aldón, la hija de Ana María: "Lo que más me gusta de Gema es que defiende con uñas y dientes a su madre que es lo esencial y primordial", aseguró. Esto desató la pregunta del reportero: "¿Tengo que leer entre líneas?", a lo que ella zanjó: "Léelo como quieras, es la realidad".

Y además, son muchos los rumores de crisis con Fidel Albiac. Unos reporteros le han preguntado sobre el asunto en tono irónico: "?¿Has sido muy infiel con Fidel?". Esta ha replicado con desparpajo: "¡Venga ya!".