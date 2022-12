José Carlos Corradini, padre biológico de Chenoa y con el que la cantante no tiene ningún tipo de relación desde hace más de 20 años, ha reaparecido este fin de semana para lanzar una petición desesperada a su hija. El argentino confiesa que se encuentra en una situación límite y no ha dudado en pedir ayuda económica a la triunfita a través del programa 'Socialité'.

"Mi hija sabe perfectamente que tiene un padre biológico en Argentina que se está muriendo de hambre" ha asegurado José Carlos, que como ha revelado, tiene que salir diariamente a la calle a sus 69 años para pedir dinero para poder comer

Por ello, y a pesar de que Chenoa ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere saber nada más de él, ha pedido públicamente a la artista que le pase 100 euros al mes para poder vivir: "Bastaría con ese dinero, que es un tacón de cualquier zapato de los que la señora tenga, porque los zapatos que usa ella valen más de 400 o 500 euros cada par. No entiendo cómo puede estar conforme con lo que está haciendo" se lamenta dolido, admitiendo que si pudiese hacerlo, le quitaría su apellido "mañana mismo".

Lejos de quedarse ahí, el padre biológico de la cantante de 'Cuando tú vas' amenaza con conseguir el dinero para viajar a España y quedarse en el aeropuerto de Madrid hasta que "venga la policía". "Si yo les digo que soy el padre de ella, va a tener que actuar" añade desafiante.

Unas comentadísimas declaraciones que sitúan a Chenoa en una situación complicada, pero a las que prefiere hacer oídos sordos. Con unos auriculares para no escuchar las preguntas relacionadas con su padre biológico, la argentina deja claro que sigue sin querer saber absolutamente nada de José Carlos, dejando entrever que su grito desesperado no le ha conmovido y no piensa prestarle la ayuda económica que le ha reclamado asegurando que se está muriendo de hambre.