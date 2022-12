La Navidad trae de vuelta las canciones populares y los villancicos para ambientar lo máimo posible estos días de invierno. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y el Día de Reyes -sin contar las celebraciones específicas de cada comunidad- son un motivo más que suficiente para reunirse con la familia y pasar el momento juntos con las tradiciones de cada casa. Algunas de estas tradiciones, sin embargo, son algo común en todos los hogares. Es bastante habitual encontrar familias que hayan escuchado más de un villancico durante sus vacaciones, incluso para amenizar las veladas.

La persona que más ha sabido sacarle beneficio a un villancico precisamente es la cantante Mariah Carey. Su “All I Want For Christmas Is You” se estrenó hace 28 años como parte del disco “Merry Christmas” y su videoclip cuenta con más de 730 millones de visitas y más de mil millones en Spotify. Las cifras en cuanto al dinero que la artista ha podido ganar por esta sola canción son bastante difusas, pero la cantidad es millonaria.

Aun así, nuevas canciones siguen llegando y buscan hacerse un hueco entre las listas de reproducción de estas fiestas. Llegan de todos los géneros y a veces es inesperado que determinados artistas saquen una canción de estas características. Sin embargo, estos días ha dado la sorpresa una figura pública en España cuya popularidad ha crecido ampliamente en las redes estos últimos años. Y es que Leticia Sabater se ha convertido en objeto de humor desde que comenzó a lanzar canciones que dejaban al público atónito.

Esta navidad, la ex presentadora de televisión no ha sido menos y ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Su nueva canción sigue la línea de las anteriores que ha venido sacando y se llama “Papá Noel lléname el tanke”. Sabater ya se lanzó el año pasado a las canciones con temática navideña con su canción “Papá Noel, you’re the one” o “El polvorón”.

“Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon,etc,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad”, así lo anunciaba la figura pública a través de sus redes. Los comentarios no tardaron en llegar: “Por fin, gracias! La navidad no es lo mismo sin tus canciones. Nuestra Mariah Carey patria”; “Nuestra Mariah Carey de hacendado”.