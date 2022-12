Karmele Marchante también se ha animado a escribir sus propias memorias. La periodista, uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la prensa del corazón, publicó el pasado 17 de noviembre 'No me callo', donde repasa su trayectoria profesional y revela algunas de sus vivencias más íntimas.

Coincidiendo con el lanzamiento de su libro, la comunicadora concedió una entrevista a la revista Pronto en la que recordó sus enfrentamientos televisivos con Jesús Mariñas, fallecido el pasado mes de mayo a causa de un cáncer: "Era una persona maltratadora y tóxica". El título de sus memorias viene, precisamente, de la mítica frase que le dedicaba el periodista en el plató de 'Tómbola': "¡Que te calles, Karmele!".

Karmele, que jamás deja indiferente a nadie con sus declaraciones, también aprovechó para arremeter contra 'Sálvame', espacio en el que colaboró durante siete años y del que no guarda buen recuerdo, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones.

"En ese programa me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas", aseguró sobre el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco.

Más allá de lo profesional, catalana también se pronunció sobre aspectos más íntimos como su sexualidad: "Me di cuenta de que me gustaban las mujeres en un momento en el que todas las amigas nos íbamos a bailar y me decanté hacia una relación lésbica". "No hay que rasgarse las vestiduras por descubrir que tus apetencias sexuales pueden ser tanto con hombres como con mujeres", señaló.

No obstante, en una entrevista con La voz de Galicia, aseguró que no se define como bisexual: "A la gente le gusta poner etiquetas, y a mí no. Para mí la bisexualidad, o la pansexualidad o la heterosexualidad no existen". "Existe que en un momento determinado escoges una u otra vía, pero no quiero la etiqueta de bisexualidad", afirmó.