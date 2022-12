"Qué vergüenza la gordofobia asquerosa en La que se avecina. Utilizan un "fatsuit" en pleno 2022 solamente para esconder que una actriz está embarazada y transformarla en alguien de una talla 50 que, supuestamente, no se puede mover. Qué asco". Con estas palabras ha protestado enérgicamente una usuaria tras ver los primeros capítulos de la última temporada de la popular serie de Telecinco. "Quién iba a sospechar que una serie como La que se Avecina, repleta de transfobia, machismo y racismo, no iba en algún momento a caer en la gordofobia", ha comentado otro espectador.

La indignación gira en torno al personaje de Yoli Morcillo, interpretado por Miren Ibarguren. La joven aparece disfrazada de persona obesa y mofándose de la situación. La historia es la siguiente: en los últimos meses Yoli ha caído en una depresión y come por ansiedad. No quiere salir de casa y come a escondidas. Su madre, María del Carmen Carrascosa, trata de ayudarla y la lleva a un endocrino para que adelgace. Al parecen, fue la propia actriz quien pidió este giro de guion para ocultar que estaba embarazada durante esa parte del rodaje. A pesar de todo, no ha gustado a muchos espectadores.

Son muchas las personas que han catalogado este giro de guion como "ofensivo". Otros, salen en defensa de la serie: "Si no os gusta no miréis, es una serie y es para hacer gracia y en ningún momento lo hacen para burlarse de la obesidad".

La nueva temporada de "La que se avecina" ya tiene disponibles algunos capítulos en Amazon Prime Video.