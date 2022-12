"First Dates" es desde hace años todo un fenómeno televisivo. La naturalidad que muestran algunos pretendientes y las hilarantes situaciones que se dan en las mesas han logrado enganchar al público. Pese a que en muchas ocasiones les han acusado de que todo está muy guionizado, su presentador, Carlos Sobera, ha revelado con una anécdota que no -al menos siempre- es así.

Todo comenzó en el programa "Martínez y hermanos" que presenta Dani Martínez en Movistar. De presentador a presentador, el leonés preguntó al vasco por cuál era la peor cita que habían grabado en el programa. Fue ahí donde Sobera se explayó, en el caso de una cita entre dos chicos. "Uno era muy de derechas y otro muy de izquierdas. El de derechas llegó en plan modosito. Llegó el de izquierdas y le dijo: '¿De qué partido eres?' 'Pues de tal'", comenzó explicando el presentador, que dijo que a partir de ese momento los ánimos se caldearon: "La que se pudo organizar. A los dos minutos tuvimos que cortar".

Sobera continuó con cachondeo tras la anécdota, hablando de sus tiempos mozos. "No le preguntaba a nadie de qué partido era para echar un casquete. Lo echabas y si eso luego ya preguntabas", dijo entre risas.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. A riesgo de que no siempre salga bien, muchos prefieren mostrarse tal y como son a vender una imagen de ellos mismos que no corresponde a la realidad.