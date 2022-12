La tensión es tal en el concurso de Pasapalabra, que algunas veces hay que abroncar a algunos invitados que se pasan de la raya, sobre todo durante la celebración de algunas pruebas que pueden ser determinantes para que los concursantes se hagan con el ansiado bote de el Rosco que está a punto de llegar a los dos millones de euros.

Y es que ya no es solo diversión, la cosa se está poniendo seria y no hay momento que perder. Los segundos cuentan, y eso lo saben sobre todo Orestes y Rafa que son los concursantes que llevan meses en antena tratando de hacerse con el bote de el rosco que cada vez parece estar más cerca. Un objetivo en el que también entran los famosos que tienen que ayudar a los concursantes.

Aunque no siempre ayudan, sino que entorpecen a los concursantes, un motivo por el que a veces también se llevan sonadas broncas.

Y por eso también hay piques entre los invitados, como el que han protagonizado Minerva Piquero y Adriana Abenia en estos últimos días. Su prueba favorita es "La Pista", donde las dos presentadoras se traen un pique que les lleva a tomarse cada duelo como una auténtica batalla.

Batallas

En una de estas batallas, Adriana estuvo más rápida que Minerva, además, increíblemente acertada. Sin embargo, a Roberto Leal no pareció haberle convencido su interpretación: “Por primera vez en la historia de Pasapalabra, te voy a pedir que dejes de cantar”. Una actuación de tal magnitud ha llevado a la invitada a recordar su paso por Tu cara me suena cuando se metió en la piel de Demi Lovato: “No pudieron quitarlo”, ha dicho Adriana.