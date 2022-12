Sofía Cristo es una de las socialités más conocidas de España. Siempre cargada de polémicas, la televisiva nunca deja indiferente a nadie con sus polémicas declaraciones.

Hace unos meses, Sofía Cristo se convirtió en la invitada principal de 'Viernes Deluxe'. El programa de corazón presentado por María Patiño quiso charlar con la hija de Bárbara Rey de algunos de los momentos clave de su juventud, como su relación con Nagore Robles, de la que quiso opinar sin rodeos y aprovechar para lanzar alguna crítica de sus años como pareja.

La exconcursante de 'Secret Story' confesó que fue una ruptura muy complicada, entre otros motivos, por su adicción a las drogas: "Cuando yo entré en el centro de desintoxicación ella empezó con otra persona, rehízo su vida pese a que nosotras habíamos retomado lo nuestro".

La joven dio todo tipo de detalles de los peores momentos de su relación y que la llevaron a su fin: "Las dos estábamos en un momento de muchísima fiesta y de muchísima locura, las dos, no solamente yo, las dos, y se nos fue muchísimo de las manos", confesó en directo.

Sofía quiso explicar cómo se sintió al tener de pareja a alguien con un carácter tan fuerte como Nagore: "A mí no me gustaba la forma en la que ella me trataba y a ella cada vez le gustaba menos mi relación con las drogas", añadió antes de reconocer que no tienen contacto porque la tiene bloqueada en todas las redes sociales.

Pero ahora, la televisiva ha colgado en sus redes una polémica imagen en la que aparece junto a su madre, Bárbara Rey, acariciando un delfín, lo que ha desatado la ira de los animalistas. "Eres una ordinaria", asegura un usuario.