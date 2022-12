La polémica rodea una vez más a Rocío Flores. Distanciada de Olga Moreno desde que la sevillana concedió una exclusiva hablando de su separación de Antonio David Flores - sus declaraciones confesando que se sentía "dolida" y "decepcionada" con la exmujer de su padre todavía colean - la influencer se ha convertido en la protagonista de la última entrevista de Jorge Javier Vázquez en la revista 'Lecturas'.

Sin piedad, el presentador acusa a Rocío de ser "más fría y manipuladora" que su padre y asegura que "siempre que tiene oportunidad" sigue "machacando" a Rocío Carrasco, tratándola de "mala madre y de mala esposa". Pero no es el único, ya que muchos siguen manteniendo que es una 'marioneta' en manos de Antonio David y que su reacción tras la exclusiva de Olga se debe, ni más ni menos, que a la influencia del excolaborador.

Unos durísimos ataques a los que se suma la reaparición mediática de su madre que, más fuerte que nunca, ha cargado contra su padre - acusándolo de seguir ejerciendo violencia vicaria contra ella a través de Marta Riesco - y contra Olga Moreno, a la que considera cómplice del ex guardia civil y culpable de la nula relación que ahora mantiene con ella y con su hermano David.

Pero, además, Rocío Carrasco ha ido más allá y ha desvelado que pronto revelará qué pasó con su hijo al igual que en su docuserie contó por qué no se hablaba con su hija. "Es una trama gordísima" ha adelantado, revelando que Antonio David habría cambiado sin su consentimiento el empadronamiento de David meses antes de su boda con Fidel Albiac, cuando el niño era menor de edad.

El puñal de Rocío carrasco a Olga Moreno en Sálvame: "Me habéis robado el amor de mis hijos"

Rocío Carrasco quiere poner el foco sobre Olga y todo lo que le ha hecho pasar durante este tiempo: "Sabes todas las situaciones, las has hecho tú junto con el ser, tú has sido participe de todo lo que me ha hecho. Siendo madre como eres vergüenza debería de darte lo que has hecho con otra madre, que soy yo".

Además, cuando Olga asegura en sus palabras que estos meses han sido un calvario desde que vuelve de Supervivientes y cómo se encuentra a Antonio David, Rocío no duda en responder: "Al ser le da exactamente igual su hija, su hijo, le das exactamente igual tú y la de la llamada. Tu matrimonio ya estaba roto antes del documental y los que habéis destruido mi vida sois vosotros, una parte. Me habéis robado el amor de mis hijos y de eso has sido tú cómplice".