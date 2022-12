Desde hace años, Coto Matamoros vive lejos del foco mediático. Pese a que él mismo reconoció que había tenido ofertas para participar en algunos de "realities" de las principales cadenas, afirma que vive mejor lejos de la pequeña pantalla. Pero llevar una vida más anónima no le evita algunos dolores que son comunes a todos los mortales, los del corazón. Y no, no hablamos de afecciones cardiacas.

La revelación fue hecha por el propio Matamoros a través de sus redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde reveló un mensaje que, claramente, apunta a desamor. "Tenía miedo a que me dejaras, me dejaste. Ahora sin nada que perder, también, he perdido el miedo", colgó en Instagram, en una imagen en la que puede verse al propio Coto Matamoros enfundado en una gorra naranja a su lado, en un pared, este texto sobreimpresionado. El desengaño de Coto Matamoros: "Tenía miedo a que me dejaras" Coto Matamoros es hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron gran popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión. Con el paso de los años la relación entre los gemelos se fue deteriorando, hasta llega al punto de que a día de hoy ambos afirman que no mantienen relación. Coto Matamoros ha afirmado en numerosas ocasiones que durante su juventud abusó de las drogas. Actualmente está alejado del foco mediático. Recientemente, en una entrevista afirmó que desde hace años las televisiones ya no le llaman. Si bien, hace una década recibió ofertas para participar en algunos "realitis" que acabó declinando. Y las redes han destapado un vídeo con una entrevista que le hicieron en televisión: "Soy un payaso, no como aquellos de la tele", indicó Matamoros, a lo que el presentador le preguntó: "¿Aspiras a showman?". Este tuvo la réplica fácil: "Yo aspiro por la nariz".