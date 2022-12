Ana Obregón ha reaparecido en televisión después del reciente fallecimiento de su padre. La presentadora e investigadora de la tercera edición de 'Mask Singer' (Antena 3) ha sido una de las invitadas de la nueva entrega de 'La gran confusión', el programa presentado por Xavier Sardà, que TVE que se emitió el sábado a las 23:50 horas.

n la séptima edición de “La Gran Confusión”, dedicada al mundo de la televisión, de los programas, de las series y cómo han influido en nuestras vidas, las invitadas han contado experiencias que nunca antes se habían revelado. Entre el elenco que ha acudido al plató de Xavier Sardà han estado Loles León, Belinda Washington y la actriz y presentadora Ana Obregón.

La actriz creadora y protagonista de la serie de Televisión Española “Ana y los siete” ha narrado diversas historias que le ocurrieron durante sus numerosos rodajes y que han llenado horas y horas de entretenimiento en la vida de los telespectadores.

Entre las diferentes experiencias, Ana recuerda las famosas duchas que tenía que darse durante el programa que presentó junto a Ramón García, “¿Qué apostamos”. La actriz se queja de que el agua estaba muy fría, y también que el presentador nunca quería ducharse, así que casi siempre era ella la elegida para mojarse entre las mamparas.

Xavier Sardà le pregunta por qué eran tan habituales estos remojones en el programa y Ana responde, sin dudarlo, que cada vez que ella acababa con el pelo y el cuerpo totalmente mojado, la audiencia subía como la espuma.

El momento más comprometido de la entrevista llega cuando Ana Obregón recuerda un episodio de su vida en los Estados Unidos que le marcó. Cuenta que había ido a California a rodar la serie “El equipo A”. En uno de los descansos, recibió una llamada de su representante que la informaba que se preparaba una película con Tom Cruise y buscaban una belleza para el casting.

😱 ¿Sabías que Ana Obregón acabó detenida en Estados Unidos por prostitución? No te pierdas la explicación porque nunca lo había explicado antes en televisión#ConfusiónTele



"Me detuvieron por prostituta, pensaron". "Yo estaba en Los Ángeles y estaba rondado el Equipo A. Me llama mi 'repre' y me dice que quieren una que ni tenga acento. Es de una prostituta el personaje. Llegué tarde y me dijeron que era sofisticada. Le dije a mi representante. Susan, pídeme otro casting. Estuve una semana sin ducharme y me puse rollo Pretty Woman. Llegué media hora antes y estuve paseándome por Sunset Boulevard de esa guisa y entonces noté que me seguía un coche patrulla. Me pare y me dice que no puedo trabajar por ahí. Le dije que no estoy trabajando, que soy actriz y me contestan que eso le dicen todas y me detuvieron".