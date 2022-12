Si por algo destaca Nuria Marín es por su naturalidad. Tanto delante como detrás de las cámaras. Eso le ha servido para acumular una buena legión de seguidores en sus redes sociales y convertirse en toda una "influencer". Precisamente, ha sido en su Instagram, donde ha hablado de un problema que padece desde la pandemia y que ahora sufre, especialmente, cuando viaja en tren: "Necesito ayuda".

El problema en cuestión, tal y como ella explica en un "stories" de Instagram está relacionado con el uso de la mascarilla. Afirma que desde que se implantó su obligatoriedad, ella dejó de usar gafas, ya que se le empeñaban y le resultaba incómodo. Pese a que ya no es obligatorio llevar el cubrebocas al aire libre, ella asegura que sigue sin utilizar las lentes. "Por eso a veces no conozco a gente que me saluda", ha explicado.

Pero este no es el principal problema que le supone la mascarilla, tal y como relata. En un reciente viaje en tren, donde sigue siendo obligatorio su uso, se ha dado cuenta de que es incapaz de respirar por la nariz cuando lleva el protector. "¿A vosotros también os pasa? Necesito ayuda", ha dejado dicho en la popular red social.

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.