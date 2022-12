La Isla de las Tentaciones tiene de todo. Parejas que se unen más, parejas que se rompen... Pero ninguno de los años había llegado tan cargado de infidelidades desde el primer momento que pisan la isla.

Y es que La Isla de las Tentaciones ha llegado pisando con fuerza. Los datos de audiencia no paran de crecer. Y no es para menos, ya que es el reality favorito de muchos espectadores por todo lo que ocurre.

Tania Deniz ha infringido las normas de 'La isla de las tentaciones' al acceder a la petición de su tentador favorito, Hugo Paz, de entrar al cuarto de baño juntos, donde no hay cámaras que puedan grabar lo que allí sucede. El gaditano se ha sentido muy mal al saber que le iban a poner una infracción a la novia de Samuel Chávez y le ha pedido perdón, además de contar su versión en un total en el que aparecía un rótulo en el que no solo aparecía su nombre y su lugar de residencia, sino también los estudios que cursó.

Así, los espectadores del programa presentado por Sandra Barneda han descubierto que Hugo Paz es ingeniero aeronáutico y han alucinado al descubrir esta información, tal y como han expresado en Twitter, pues habían visto al gaditano muchas veces en televisión, como en 'Supervivientes' o en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pero nunca le habían escuchado hablar de sus estudios universitarios.

"El meme de la noche", "No me lo esperaba", "No puede ser que una persona que dice 'cotufita' tenga un título para hacer aviones", han comentado los espectadores en Twitter. Hugo Paz se ha tomado con humor la reacción de la audiencia y ha decidido bromear con el tema en sus historias de Instagram, donde ha recordado que hace unas semanas pensaban que era masajista porque siempre le decía a Tania si quería que le hiciera masajes o mimitos.

Que Hugo es ingeniero aeronáutico. No puede ser que una persona que dice “cotufita” tenga un título para hacer aviones. #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/bz2fSy2D1F — 🐒💼Changuita muy legal💼 (@changuitawoman) 3 de noviembre de 2022

Un concursante de La isla de las tentaciones echa a correr por la playa en busca de su pareja y lo que encuentra no le gusta...

Javi compartía con la presentadora las ganas que tenía de decirle ‘te quiero’ a su novia y de irse de ‘La isla de las tentaciones’ con ella. Ella insistía y le preguntaba el porqué no estaba disfrutando de la experiencia: “La echo mucho de menos”, explicaba.

El primer vídeo que se reproducía en la tablet de la hoguera mostraba a Claudia hablando de su relación y del concurso que estaba haciendo Javi: “Necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder”.

Javi hacía autocrítica: “Me está reclamando que me integre mucho más”, comenzaba. “Voy a intentar ser menos mueble, implicarme más en la casa, hacer más cosas…”. Dispuesto a cambiar todo lo que Claudia esperaba de él, la hoguera continuaba. Había más imágenes para él.

Los juegos en Villa Playa han unido a Claudia y Álvaro en repetidas ocasiones: que si te paso el hielo por el cuello, que si te hago un baile sexy… Pero ha habido un momento concreto que ha provocado que Javi cortocircuitara: “¿Es en la boca?”, preguntaba continuamente a sus compañeros que no sabían qué decirle.

Mario se atrevía a confirmarlo: “No sé si es con un hielo o qué, pero es en la boca”. Javi agachaba la cabeza y se llevaba las manos a la cara. Al levantarse, pedía algo a Sandra: “Yo quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco”.

Y, aunque la presentadora trataba de tranquilizarle, Javi terminaba levantándose y abandonando la hoguera. Llorando y pidiendo irse a su casa, el novio de Claudia se mostraba de lo más afectado. En un momento de impulso, Javi echaba a correr por la playa en busca de la villa de las chicas para reencontrarse con Claudia. El equipo le seguía, pero él no paraba de correr. Villa Playa recibía entonces un aviso del equipo del programa: “¡Todo el mundo a sus habitaciones!”. Javi conseguía localizar la villa y entraba por el jardín en busca de su novia mientras gritaba su nombre. Aunque, gracias a la organización del programa, las chicas ya se encontraban en sus habitaciones.