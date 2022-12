La audiencia ha vuelto a cargar contra el "Deluxe". "Es una muerta de hambre", critican de la mujer, que irá a hablar de Isabel Pantoja.

La invitada en cuestión ha sido Begoña Gutiérrez, antaño amiga y promotora de Isabel Pantoja. Hace tiempo que la relación entre ambas se quebró, y desde entonces han volado los cuchillos entre una y otra. Ahora, el programa promete que Gutiérrez va a sacar los trapos sucios de la cantante y revelar qué fue lo que pasó realmente entre ellas.

"No solo ha sido una relación profesional. Yo no actúo como manager, actúo como amiga, que me pide ayuda porque su hermano no es capaz de sacar su carrera adelante. Hicimos el Wizink (Madrid) antes de la pandemia. Luego montamos la gira por Sudamérica. Ella y su hermano se ponen en contacto con mi cliente -un promotor- y está todo tan acreditado que están denunciados en España y Miami", dice Begoña Gutiérrez del principal enfrentamiento entre ambas, por un posible incumplimiento de contrato por el que, según su versión, no quisieron pagarle la comisión que le correspondía. "Me debe unos 150.000 euros", añade.

Gutiérrez también cargó contra la Pantoja sin tapujos. "Yo creí en ella y creí en que la gente se puede reinsertar después de la vida que ha tenido. Me ha demostrado que no", dijo en clara alusión al paso por prisión de la tonadillera. "Isabel, eres muy desagradecida. Has sido una gran decepción en mi vida personal y profesional", lamentó antes de apostillar: "Tengo whatsapps, emails y audios que demuestran que ésta es la verdad, no mi verdad".

Begoña Gutiérrez ha sacado a la luz los comprometedores audios de la cantante en los que, entre otras cosas, habla de la relación tan turbulenta que mantiene con su hija Isa

En estos audios que Begoña muestra por primera vez también se desvela la forma en la que Isabel Pantoja se refiere al presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez. La tonadillera habla de Jorge Javier como 'el enano dictador', un mote que para nada ofende al presentador: "Me lo esperaba, ¿no me llama también maricón?".

Begoña Gutiérrez también ha dado respuesta a una de las preguntas que muchos se hacen desde la emisión de 'Cantora, la herencia envenenada': ¿Dónde están los trastos de Paquirri? La examiga de Isabel Pantoja ha desvelado que son los fans de Isabel Pantoja los que se han encargado los últimos años de guardar los enseres del torero, concretamente en un trastero que el club de fans tiene alquilado.

De ser cierta esta información, Isabel Pantoja habría decidido sacar los trastos de Paquirri de la famosa finca Cantora evitando así que puedan ser vistos por los que visitan la casa de la cantante.