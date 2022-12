La audiencia denuncia que "Pasapalabra" favorece a algunos concursantes. Además, afirman que tienen pruebas que lo demuestran. Una de ellas, es uno de los últimos roscos, en el que afirman que a Orestes se le pasó un "error" que no se tolera con otros aspirantes.

La cosa fue de la siguiente manera, según el relato que ha hecho un seguidor a través de Twitter, en el último rosco, Orestes cometió -siempre según su criterio- un error. "En la 'U' era un fallo. Dijo 'uran' y luego 'pasapalabra'. Y en la segunda vuelta dijo 'uranio'", criticó un seguidor del programa, que señaló que podía tratarse de un claro caso de favoritismo.

Si bien, no todos los seguidores del programa están de acuerdo. De hecho, afirman que ese comportamiento no es irregular, sino todo lo contrario. "Han dicho mil veces que si no dicen la palabra completa pueden pasar. La única excepción es si, aunque reculen, llegan a decir una palabra completa que exista", ha aclarado otro seguidor.

La explicación no convenció al primero, que continuó: "Los fallos han sido muchas veces con palabras que no existen aunque se parezcan a otras que existen. Aquí faltaban dos letras de la palabra".

La U era un fallo. Dijo URAN y luego pasapalabra. Y en la segunda vuelta dijo Uranio.¿favoritismo? O quieren en Ant3 que se hable de 24 para la propaganda.... — Ghassan Elkhouri Helou غسان الخوري (@gasanjuri) 26 de enero de 2022

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

Entre los concursantes que más polémica generan (tanto para bien como para mal) se encuentra Orestes Barbero. Fue uno de los que más audiencia generó en su día por las simpatías que se ganaba entre la gente joven, poco acostumbrada en todo caso a ver la televisión en directo. Pero estos días no están siendo fáciles para el joven. Parece que el concursante ha encontrado a la horma de su zapato en Jaime, que le ha plantado cara con decisión y le ha condenado a la silla azul.

Tu ves poco el programa, verdad? Han dicho miles de veces q si no dicen la palabra completa pueden pasar. La unica excepción es si, aunque reculen, llegan a decir una palabra completa que exista. Uran no existe. Por tanto no es fallo. Cuanta gente que critica sin saber — Miguel Ros 🏳️‍🌈 (@miguel1492x) 26 de enero de 2022

Pese a ser un gran jugador, al público no termina de gustarle Orestes en cada edición, son bastante los que lanzan alguna crítica negativa hacia el concursante a través de las redes sociales. "Ojalá lo eliminen pronto porque no soporto a semejante pedante".