Natalia Sánchez y Víctor Elías fueron novios en la adolescencia. Tanto delante de las cámaras, cuando interpretaban a los pequeños Teté y Guille en "Los Serrano", como detrás. Tras acabarse su noviazgo, hace ya años, mantienen muy buena relación, algo que han dejado claro en numerosas ocasiones tanto él como ella. Lo que pocos sabían, al menos hasta ahora, es que el amor que se profesan es tan profundo que hasta les emociona aún hoy. Eso es lo que ha compartido ella con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok: sus lágrimas brotando cuando su hija le pregunta por Víctor.

Todo comienza con una cena en la que Natalia Sánchez se va a cenar a solas con su hija Lía. La pequeña, cámara en mano, se lanza a hacer un cuestionario a su madre. Empieza preguntando por qué es lo que más le aterra de Halloween hasta llegar a preguntarle por Víctor, "el que mejor toca el piano del mundo", y su actual pareja, la cantante Ana Guerra. Fue en ese momento cuando Natalia Sánchez se emocionó.

Después, colgó el vídeo en su cuenta oficial de TikTok, al que acompañó con un largo texto: "Ayer me fui a cenar con mi hija Lía a solas y acabé llorando…Resulta que quiso (por iniciativa propia) hacerme preguntas de todo tipo mientras me grababa y con algunas preguntas me dejó muda… Atentos Víctor Elías y Ana Guerra, porque también os metió en el ajo", comenzó explicando la actriz, antes de continuar: "Hace tiempo os conté que (siempre que puedo) intento sacar una tarde a solas con Lía y con Neo para poder tener un poquito de “tiempo de calidad” en esta vorágine de vida que llevamos y es increíble lo agradecidos que son los peques… Basta con una mirada cómplice, un 'te escucho', un 'estoy contigo, cariño, te entiendo' para que abran su corazón de par en par…".

El relato de la artista continúa: "La inocencia de los niños es de las cosas más bellas que existen y una de las que más me enseñan cada día, porque mirar el mundo con esa pureza alimenta el corazón y hace de de la vida un lugar mejor en el que vivir. Siempre comparto muchos de los momentos difíciles que tiene la maternidad porque creo que es donde nos encontramos más solas, pero también me encanta compartir con vosotr@s estos momentos luminosos porque es de donde cojo fuerzas, precisamente, para esos momentos no tan bonitos".

Cerró el texto de esta manera: "Que Lía habla por los codos, ya os lo he contado alguna vez y es que, al poco tiempo empezar a hablar, empezó a preguntarme por temas abstractos como el amor o la muerte y siempre me hace un millón de preguntas para las que, a veces, no tengo respuesta. Las conversaciones con ella son siempre un reto pero me encantan porque nunca sé dónde nos van a llevar. Escuchar a los niños es fascinante".

Los Serrano, historia de la televisión en España

Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa