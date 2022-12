Lola Índigo acudió a El Hormiguero a presentar su nuevo disco “El Dragón”. Además, el 23 de noviembre estará disponible la venta de entradas para las primeras fechas de la gira. El programa se convirtió en en el más visto del día con 2.554.000 telespectadores.

durante a entrevista, la cantante respondió a varias preguntas de Pablo Motos sobre su nuevo trabajo, su futuro profesional y algunos gustos gastronómicos que sorprendieron a la audiencia.

¿Te gusta el mate?: “Me gusta muchísimo, vuelvo en nada a Argentina”.

Anoche fuimos el PROGRAMA MÁS VISTO con 2.554.000 telespectadores ¡GRACIAS a @lolaindigomusic y a todos los que nos visteis! ❤️ #audiencias pic.twitter.com/LKXmwlRkmI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 3 de noviembre de 2022

Estas enamorada de Argentina y no te gustan las croquetas ni la paella, ¿cómo es eso?: “Porque no me gusta la textura de las croquetas ni tampoco encontrarme el bigote de una gamba cuando me como el arroz”.

¿Cuál es tu plato favorito?: “El pan con aguacate, a veces hasta llevo uno encima”.

Sobre la portada de su nuevo disco: “Mi representación del dragón simboliza el futuro de lo que me quiero convertir. El disco se llama “El Dragón” porque cuando estuve en China un amigo me dijo que el sueño de su vida era tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que tiene talento. Y me quedé con eso”.

¿Es verdad que cuando conoces a alguien que te gusta le haces un test tipo “Súper Pop”?: “Sí. Yo usaba Tinder y he conocido a mucha gente interesante, pero era como Mimi, antes de Lola Índigo”.

¿Has tenido Raya, el Tinder de famosos, en algún momento?: “Sí. Es aburrido, te sale gente de muy lejos”.

¿Y qué haces cuando quedas?: “No todas son citas amorosas, he quedado con gente en ciudades donde no conocía a nadie para ver la ciudad”.

Un colaborador de El Hormiguero confiesa haber superado una enfermedad

El Hormiguero es un programa con historia en la televisión española. Pablo Motos es casi la única pieza estable desde sus inicios, ya que, en todos los años que lleva emitiéndose, los colaboradores han ido cambiando. Una de las últimas incorporaciones ha sido el humorista Miguel Lago. El ahora colaborador del programa de Antena 3 abandonó en marzo el programa de Cuatro “Todo es Mentira”, dirigido por Risto Mejide, y comenzó su nueva etapa al lado de las hormigas.

Sin embargo, el humorista ha dado una noticia sorprendente estos últimos días. Lo anunciaba a través de sus redes sociales y un par de días después de que se celebrara el Día de la Salud Mental. “Hace 8 meses fui diagnosticado con un “trastorno ansioso depresivo”. 8 meses con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos. Una caída a un pozo y con ayuda la salida. Ayer tomé la última pastilla y hoy me han dado el alta. Un episodio difícil de mi vida que se cierra. Esto lo digo únicamente con el fin de visibilizarlo, ya que tanto se habla de la salud mental pues mira por donde he padecido una enfermedad. Y ahora puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale. Pedid ayuda siempre. No denota debilidad si no inteligencia”.

Lago se suma a la lista de figuras públicas en España que han decidido dar un paso hablando de salud mental, con el objetivo de demostrar a las personas que pasan por una situación similar que no están solos. Es el caso, por ejemplo, del periodista Ángel Martín, que lanzó su libro “Por si las voces vuelven” después de estar años alejado de las cámaras -cuando “Se lo que hicisteis dejó de emitirse”.