Rocío Flores vuelve a estar en el epicentro de la polémica y esta vez no ha sido por algo que haya dicho en televisión o unos comentarios de sus padres por los que se haya visto afectada.

La hija de Antonio David y Rocío Carrasco sigue adelante con su faceta de influencer, donde, a través de su cuenta oficial de Instagram muestra diferentes looks y situaciones que muestran su espectacular figura y su simpatía. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones no ha salido del todo bien y ha recibido multitud de críticas por uno de los gestos que realiza.

L joven aparece con un café en una mano y un cruasán en la otra. Todo ello acompañada del mensaje "La felicidad se mide en momentos". La joven da un 'mordisco' al bollo mientras sonría. Sin embargo, parece que no llega morder ningún trozo al y como han manifestado muchos de sus seguidores en el post. "Una mordida auténtica al croissant hubiera quedado mejor". "Se nota q no te lo vas a comer. No es necesario dar imagen de algo falso."

Rocío Flores intenta engañar a sus seguidores y le pillan

Rocío Flores ha descubierto una nueva faceta comercial: la de vender ropa de segunda mano, algo que hace a través de una conocida plataforma online. Tal y como ella misma ha colgado en internet, ha puesto a la venta hasta 40 prendas de diverso tipo: faldas, tops, vestidos, blusas...

Por el momento ya ha vendido 24 de ellas. En total, y como se puede comprobar en su página privada de la plataforma de venta de ropa de segunda mano, al menos se ha embolsado 347,69 euros. Algunas de estas prendas son usadas y otras totalmente nuevas.

Lo que no ha trascendido, porque ella tampoco lo ha aclarado, es si estas prendas fueron compradas primero por ella o si fueron regalos de marcas que ahora ella vende a través de internet.

uno de mis momentos favoritos de internet pic.twitter.com/CFV7EcMAVX — barbs (@barbsuki) 31 de agosto de 2022

Sea como sea, se trata de una estrategia de Rocío Flores con la que seguro que ganará sus buenos dineros. Además, es una práctica cada vez más extendida que también resulta beneficiosa para el medio ambiente, ya que dar una segunda vida a los productos ayuda a generar menos residuos.

Pero uno de estos productos ha causado furor en las redes debido a una captura de pantalla que ella misma subió, en la que se supone que l agente le mandaba mensajes preguntando por el producto. Sin embargo se puede ver que los mensajes se los enviaba a ella misma. Las redes no dieron crédito en su momento, pero han querido rescatar este momento. "Me quedo loca, pensaba que lo de los archivadores del padre no se podía superar y va y llega esto... Menuda mamarracha", comenta un usuario de Twitter.