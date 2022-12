La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

A estos episodios especiales en los que participaron algunos de los más célebres personajes de ediciones anteriores se unieron también Lucía y Manuel, aunque no como pareja. La que fuera concursante de la tercera temporada había comenzado una relación con Lobo, tentador de su compañera Marina a su paso por la villa. Aquella relación tampoco llegó al final del programa, pero terminarían por volver.

Lucía anunció hace unos meses una sorprendente noticia tras haber roto con su pareja: estaba embarazada. Desde entonces, ha estado compartiendo su emoción por el proceso y no ha escondido el papel que estaba adoptando Lobo como padre de la niña, llamada Mía. El ex tentador ha compartido las últimas horas unas historias en su cuenta de Instagram unas fotografías junto a su hija en las que se mostraba muy ilusionado, tal y como él mismo describió.

Los últimos días de octubre Lucía anunció que había dado a luz y las redes recibían a su pequeña con un emotivo mensaje que la madre compartió: “Fue claramente el día más duro y más bonito de mi vida a la vez”. La mayor sorpresa llegó a la vuelta a casa. “Cuando llegué del hospital me encontré con la sorpresa de que mi amiga había decorado toda mi casa de globos por la llegada de Mía. Edu estaba súper nervioso como si supiese que algo iba a pasar, días después Edu se pone nervioso cada vez que se despierta al lado de Mía quiere darle besos todo el tiempo y da saltos alrededor de su cuna. Amor de verdad”.