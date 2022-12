Uno de los personajes más míticos de Aquí no hay quien viva era Jaime Ordóñez que de vez en cuando aparecía en la comunidad de vecinos con diferentes objetivos. Un personaje que aparecía una vez cada cierto tiempo, pero que cuando aparecía se quedaba con el público. Lo que más destacada de él y por lo que más lo conocían era por su capacidad de hablar rápidamente. Cuando saltó a la fama tan solo tenía treinta y pocos, ahora tiene 50 años. Una vez nos intentaba vender sus servicios como exterminador de plagas; otra, quizás quería que comprásemos productos de espionaje.

El cambio físico del calvo de 'Aquí no hay quien viva'

Jaime Ordoñez tiene ahora 50 años, pero en aquel entonces, superaba por poco la treintena. Así que el primer cambio físico que vemos a simple vista es un rostro más maduro, y una barba con canas

No, no tiene pelo. Jaime Ordóñez ha sabido aceptar que su calvicie es algo natural, y no ha recurrido a tratamientos en Turquía (ni en España)

En cuanto a forma física, sigue idéntico. No se puede decir que haya protagonizado un cambio enorme como tal

Lo más divertido de estos cambios físicos es ver cómo los actores, ante todo, son personas. Por mucho que recuerdes al calvo de Aquí no hay quien viva como uno de los mejores personajes de la serie pese a no ser de la comunidad de vecinos, el tiempo ha pasado por él tanto como para nosotros.