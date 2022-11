La Que Se Avecina lleva reuniendo familias entorno a la televisión desde el estreno de su primera temporada en el año 2007. La serie reunió un elenco cuya gran parte salía de la serie original, Aquí No Hay Quien Viva, pero muchos de los actores fueron abandonando el barco a medida que avanzaban las temporadas. La trama general gira en torno a la vida de los habitantes de un bloque de viviendas (que, además, cambia de localización y escenario durante la próxima temporada), que conviven en el edificio, a la par que lidian con sus problemas diarios de manera cómica.

Muchos de los participantes de la serie dieron el salto a la fama tras su participación en LQSA. Cristina Medina fue una de las caras nuevas que entró al reparto desde la primera temporada y que no había participado en Aquí No Hay Quien Viva. Su participación en la producción fue muy larga y se convirtió en una de las actrices más longevas después de que muchos abandonaran Montepinar con el paso de las temporadas. Sin embargo, Medina tuvo que dejarlo después de que le fuera detectado un cáncer, del que ahora habla a través de las redes sociales para dar voz y ánimos sobre su enfermedad.

Cristina Medina no se ha alejado de la vida pública durante este tiempo. La actriz continúa participando en otros programas y concediendo entrevistas. La más reciente la ha hecho en el podcast “Menudo Cuadro”, emitido a través de la plataforma Podium Podcast. En el programa, David Andújar y David Insua charlan con personajes reconocidos en España sobre algún tema en concreto. Esta cuarta temporada ya ha contado con la participación de Carlota Corredera, Irene Montero, y Carolina Iglesias y Victoria Martín. Medina ha sido la invitada del cuarto capítulo, titulado “Renacer”, donde ha querido resaltar aquello que más le gusta: “vivir cada momento con su gente”.

Durante el episodio, la ex actriz de La Que Se Avecina ha hablado sobre diversos temas como su posible vuelta a la serie con la que se hizo conocida. “No te puedo decir lo que va a pasar de aquí a un año. A mí me da la sensación de que no”, ha contestado la intérprete de Nines, a la que “no le apetece”. Aun así, no ha sido un no rotundo. Pero lo que más ha llamado la atención de la conversación han sido sus explicaciones acerca de por qué abandonó el grupo de Whatsapp con el equipo. “He tenido momentos muy complicados este año, pasó lo de José Luis, lo de Verónica… de pronto el chat echaba humo y cualquier comentario me hería”, ha confesado Medina. Tal y como ha descrito, “era información que yo no quería”.