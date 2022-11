La mayoría de las tardes en 'Sálvame Diario' se abren tramas nuevas entre los colaboradores, pero lo cierto es que no nos esperábamos que en el día de hoy fuese Alonso Caparrós quien protagonizara un momentazo. Y es que ha querido mandarle un mensaje a Jon Kortajarena tras haberse referido a él supuestamente en 'La Resistencia'.

Hace unos días el actor acudía a dicho espacio para promocionar 'El inmortal', la nueva serie de Movistar Plus+, para la que Kortajarena interpreta a un presentador que sirve de enlace entre la mítica banda Los Miami y la jet set del momento para el tráfico de droga. Hablando precisamente de algunos presentadores de los 90' que se dejaban ver en televisión completamente eufóricos por los efectos de la droga, el intérprete desvelaba en quién se había inspirado.

Aunque no dio el nombre, Jon escribió en un papel unas iniciales de dicho presentador. Ahí está el 'problema', ya que esta tarde en 'Sálvame' se ha dicho que según el trazo de su ortografía, puso las iniciales 'A.C'. Todas las miradas apuntaban a Alonso Caparrós y éste no se ha quedado callado.

"Si realmente las iniciales son A.C y se ha inspirado en mí no tengo nada que objetar, esa era mi realidad en aquel momento" comenzaba diciendo el colaborador, pero nadie esperaba lo siguiente: "¿por qué este tío me parece un imbécil de categoría? porque la gente que tiene ese problema es una enfermedad, hacer alusión a eso diciendo que 'se metía mucha farlopa', me parece una falta de respeto para todas esas personas que sufren esos problemas".

Molesto, Alonso miraba a cámara y le enviaba un mensaje: "Jon, que te quede claro, la gente que hemos pasado por eso hemos pasado una enfermedad muy difícil, dolorosa y que tiene graves consecuencias".