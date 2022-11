Marta López se ha roto en directo esta tarde. La colaboradora ha entrado a hablar con Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos, pero no ha podido con la presión.

Marta López tiene un vacío en su corazón. Desde que este verano rompiese su relación con Rubén Gaha, la tertuliana ha dado muestras recientemente de esta sola. Al menos en lo sentimental. Esta semana colgó una imagen en sus redes sociales en la que se le puede ver luciendo un vestido con una mariposa en el pecho. "La única mariposa que veo y siento es la de mi vestido", escribió acompañando la publicación, a la que añadió un emoticono de carcajada y otro de "facepalm".

La ruptura de Marta López y Rubén Gaha se dio a conocer el pasado verano. Aunque todo parecía idílico en la relación, todo acabó por romperse. En un primer momento se especuló con que pudiese haber otro hombre en la vida de la tertuliana. Si bien, este extremo nunca fue confirmado.

Marta López llegó a los brazos de Gaha tras romper con Alfonso Merlos, del que descubrió que era infiel cuando éste tuvo un "desliz" al verse a otra mujer, Alexia Rivas, en biquini en su casa. Aquello fue todo un "boom" en el mundo del corazón y llenó horas y horas de programas en pleno confinamiento a causa del coronavirus.

Y hoy, tras su entrada en Sálvame, Marta López no ha podido evitar romperse en mil pedazos tras la conversación con Kiko Hernández. El tertuliano, con el semblante impasible, no quiso ofrecer su abrazo a la tertuliana, cosa que pareció no agradar a Jorge Javier, que se tuvo que levantar a abrazar a la colaboradora, quien estaba rota en lágrimas.

"No tengo fuerzas para seguir con esto", aseguró López, en lo que pareció una reconciliación, pero no sabremos qué ha pasado al final por mucho que hayan hablado finalmente.