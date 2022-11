Las redes parecen haberse calmado en cuanto a la ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes. Sin embargo, no dejan de protagonizar titulares y comentarios en Internet. Ahora, el foco está puesto en cómo ambos rehacen su vida y los supuestos nuevos romances, como le ha venido ocurriendo a Escanes todas estas semanas.

Risto Mejide, lejos de haber sido aun emparejado con ninguna figura pública, continúa con su carrera profesional participando en programas como es en este caso “Got Talent”. Durante la emisión del programa se produjo un emotivo momento que arrancó las lágrimas de sus compañeros del jurado, pero que en redes se tomó de forma cómica. Risto subió al escenario para interpretar una canción a piano con un mensaje en el trasfondo que explicó mientras tocaba. “La distancia que hay entre este Do y este Mí, dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos”, comentó el crítico antes de comenzar a tocar “Preludio Nº1 en Do Mayor” de J.S.Bach. Después, continuó con sus palabras: “Os digo esto porque aparte de mostrar en todas las tonalidades, lo que hizo Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas”.

En las redes salieron todo tipo de comentarios, muchos admirando el momento que Risto Mejide acababa de protagonizar: “Qué preciosidad lo que ha hecho Risto hoy en Got Talent. De las actuaciones más emocionantes de la edición con tan solo voz y piano. Chapó”; “Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano”.

Qué preciosidad lo que ha hecho @ristomejide hoy en #GotTalent9



De las actuaciones más emocionantes de la edición con tan solo voz y piano. Chapó.pic.twitter.com/6u6reVTR2L — M 📺 (@casasola_89) 1 de noviembre de 2022

Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano #GotTalent9 pic.twitter.com/p4zej1GXPQ — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) 1 de noviembre de 2022

Algunos otros decidieron tomárselo con humor y se decidieron a alterar el vídeo original añadiendo todo tipo de canciones, acompañándolos en su mayoría con mensajes del tipo: “los pelos de punta con lo que ha hecho Risto en Got Talent”; o “Este es el video real, Risto, es hora de decir la verdad”.

los pelos de punta con lo que ha hecho risto en got talent pic.twitter.com/pa0wOScVZd — carlos (@carlospeguer) 3 de noviembre de 2022

este es el video real risto es hora de decir la verdad https://t.co/qNQwgJhrHi pic.twitter.com/q3eR8x6Qte — el pitos (@cancersebero) 3 de noviembre de 2022

Y es que todo esto viene de tiempo atrás, ya que hace unas semanas el mismo Risto publicó una foto en su Instagram donde se podía ver una pila de libros sobre Bach con el siguiente texto: “Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando”.