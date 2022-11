Chanel ganó el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción 'SloMo' tras recibir un total de 96 puntos.

En segunda posición quedó Rigoberta Bandini con su himno 'Ay mamá' (91 puntos), seguida de las gallegas Tanxugueiras con 'Terra' (90) y Rayden con 'Calle de la llorería' (67 puntos).

Blanca Paloma y su canción 'Secreto de Agua' ocuparon el quinto lugar (61 puntos) y Varry Brava y 'Rafaella' se situaron en sexta posición (55), mientras Xeinn y su propuesta 'Eco' (45) y Gonzalo Hermida con 'Quién lo diría' han ocupado los últimos lugares.

La gala comenzó con el "líder totalitario" Rayden, desde su tribuna en lo alto de la 'Calle de la Llorería'. Una escalera y muchos planos de steady cam acompañaron o al rapero en su pase a la final.

La elección de Chanel como representante de España en Eurovisión provocó una batalla campal en las redes. Las Tanxugueiras, el trío compuesto por Aída Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, eran las favoritas del público en el BenidormFest, y ganadoras del televoto y el voto demoscópico. También Rigoberta Bandini contaban con el favor del público, pero quien finalmente se ha alzado con el premio del jurado ha sido Chanel.

Muchos tuiteros no han dudado a la hora de hablar de tongo, y el hashtag #jurado es trending topic. Los intentos por calmar un poco los ánimos han caído en saco roto frente a la indignación por lo que se considera un premio injusto.

Además, muchos usuarios han denunciado en Twitter que el sistema de votación no les ha funcionado después de mandar el sms. Varios usuarios han compartido capturas de pantalla en la que su votación no había sido registrada pese a que ha sido enviada en la hora adecuada. "¿Por qué no cuentan mis votos? he votado a las 23:36, a las 23:45 cerramos líneas, no hay respuesta, ¿Hay alguien ahí? ¿Me vas a cobrar igualmente verdad?". "Yo sigo esperando a que se contabilicen mis votos". "Hola @eurovision_tve contabilizáis los votos de carallo #", exponía varios usuarios.

Ante toda esta polémica, el público también planea llevar a cabo un boicot con TVE el día que emita Eurovisión. el plan de los tuiteros es seguir la gala por YouTube y no por la cadena pública.