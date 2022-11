Hace unos días salía a la luz la incipiente relación que Vanesa Romero mantiene desde hace algunas semanas con Santi Burgoa, conocido por el noviazgo de idas y venidas que mantuvo durante dos años con Alba Carrillo. Un romance sorpresa sobre el que la modelo no tardaba en pronunciarse en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía'. Sin disimular su enfado, la ex de Feliciano López arremetía contra el presentador por no haberle contado las novedades sobre su vida amorosa y ni siquiera cogerle el teléfono cuando llevaba un año "prometiéndole amor eterno" para que volviese con él.

Este viernes Alba ha ido más allá en 'YEM' y, tan dolida como indignada, ha destapado una cara de Santi que incluso ella desconocía hasta ahora. Y es que tal y como ha contado, horas después de publicarse en las revistas la historia de amor de su ex y Vanesa Romero, recibía un mensaje de una chica que habría estado con el presentador mientras este ya estaba con la actriz de 'La que se avecina' y le suplicaba a la propia Alba que retomasen su noviazgo.

Esta chica, B., le contaba que había estado con Burgoa mientras estaba con ella, mostrándole una serie de pruebas y de datos que no dejaban lugar a dudas y que le quitaron a Alba la venda de los ojos. La cosa no se queda ahí, porque el presentador habría compaginado a B. con Vanesa Romero y B., disgustadísima, quería que la modelo supiese la verdad.

"Me siento engañada, súper triste, para mí Santi era como de mi familia y lo estoy pasando muy mal. Me ha salido una calentura y estoy mal del estómago" ha confesado Alba, que ha revelado que después de enterarse de la relación de Santi y B. decidió ir a la casa del periodista a pedirle explicaciones y escuchar su versión porque, como ha admitido, todavía confiaba en él y se negaba a admitir su traición.

Destrozada, B. decidió acompañarla para que diese la cara delante de las dos y cuál fue la sorpresa de la modelo cuando, tras abrirles la puerta de su casa - se encontraron el portal abierto y taparon la mirilla de la puerta para pillarle desprevenido - Burgoa les dio con ésta en las narices.

"Nos trató como basura" ha asegurado Alba que, a pesar de su decepción con Santi y asegurando que no quiere saber nada de él, se ve en la obligación como colaboradora que es de contar lo sucedido, "porque hay que descubrir a este tipo de personas que son peligrosísimas".

Por eso, y dispuestas a que el presentador no haga daño a más mujeres, la modelo y B. han llamado por teléfono a Vanesa Romero para advertirle del modus operandi de su novio pero, como ha contado, "saltaba el buzón de voz y la pobrecita se estará enterando ahora y debe estar angustiada".

"Si me quiere llamar le explico las cosas y le enseño las pruebas, pero de Santi no quiero saber nada más porque me siento estafada, me suele como persona y no quiero saber más. Pero creo que como persona no me merezco lo que ha pasado y que no me dé una explicación" ha concluido visiblemente dolida y decepcionada con su exnovio.