Pilar Rubio tiene un nuevo proyecto en televisión. Tras su último trabajo en Antena 3 como miembro del jurado de 'El desafío', la presentadora se pondrá al frente de 'Discovering Canary Islands', un 'reality show' internacional para la plataforma Rakuten TV en el que sus concursantes recorrerán las Islas Canarias.

La propia comunicadora ha confirmado a través de sus redes sociales la puesta en marcha de este nuevo programa: "¡Por fin os puedo contar mi nuevo proyecto! Presento, en inglés, un novedoso 'reality show' de aventuras que estamos grabando en las Islas Canarias". Según explica, los participantes serán "celebridades e influencers de distintos países europeos".

"Estoy feliz de presentar este formato internacional, lleno de aventuras y que va a llegar a 43 países europeos", avanza Pilar Rubio, que define este nuevo reto como "una experiencia increíble".

La presentadora ha acudido a La Resistencia para promocionar su nuevo trabajo, pero uno de los comentarios que ha realizado ha generado bastante polémica. La también influencer ha hablado sobre su sitaución como madre y los momentos que vive con sus hijos en el colegio. “Este jueves tengo seis reuniones con profesores, si acaba de empezar el curso ¿Qué me quieres contar?”, se quejaba Pilar Rubio frente a broncano. Una declaración que ha provocado que diferentes docentes hayan reaccionado en las redes sociales. “Lo mismo queremos que conozcas qué persona va a estar con tus hijos cinco o seis horas de sus días y contarte que la educación no es algo nuestro sino algo común”, declaraba un profesional de la enseñanza a través de Tiktok.

Pilar Rubio se quejó del número de tutorías y dejó caer que son un “día libre” para ellos. “¿Sabes lo que pasa? Que es un día libre para los profesores”, decía la presentadora y el docente se quejaba: “¡Salió el gordo! ¡Todo el mundo sabe que reunirnos con las familias no es trabajar, lo hacemos por ocio y diversión!”

“Yo creo que eres tú la que no quiere cumplir con sus obligaciones como madre”, continuaba diciendo y hacía un llamamiento: “Basta ya de echar por tierra el trabajo docente”.

Pilar Rubio continúa con la promoción de su último proyecto, el reality 'Discovering Canary Island'. Y después de arrasar en el Festival de Cine de San Sebastián, la presentadora ha visitado 'La Resistencia' y, como no podía ser de otra manera, ha respondido sin medias tintas a las dos preguntas más famosas del programa de David Broncano: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y, ¿con qué frecuencia mantienes relaciones sexuales?.

"En el banco tengo 52.000 euros" ha confesado con soltura Pilar, evitando revelar con una sonrisa y un "estoy hablando de la cuenta corriente, que es la que vi" el total de su patrimonio. Sin embargo, si con una respuesta nos ha dejado sin palabras - también al propio presentador de 'La Resistencia', que no daba crédito - ha sido con su intensa vida sexual: "Lo hacemos todos los días, menos cuando estoy en Madrid. Hoy, por tu culpa, no puedo", ha revelado. "Es que es vida. A las 21.30 he metido a mis hijos en la cama... y para mí es parte de mi entrenamiento. Se pierden calorías. Para tener cuatro hijos tienes que practicar mucho" ha añadido con una inmensa sonrisa, consciente de que su sinceridad ha dejado a más de uno impactado.