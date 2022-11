Fiesta ha tenido un fin de semana ajetreado de exclusivas y emociones. Ana María Aldón ha confirmado la bomba, aunque era un secreto a voces. Desde que la diseñadora confirmara su ruptura con José Ortega Cano, muchos se preguntaban (y hasta le echaban en cara) que por qué seguían viviendo bajo el mismo techa. Ella, que tiene una respuesta para esto, confirma ahora que han dado un paso hacia adelante y han empezado a oficializar su ruptura a través del divorcio.

Y no ha sido todo. Emma García se ha asustado por los comentarios de Joaquín 'El prestamista'. La odisea de Loli Navarro aún no ha llegado a su fin. Aunque la protagonista de 'Los Gipsy Kings' ya ha recibido el alta médica y se encuentra por tanto fuera de peligro, lo cierto es que la mujer de Joaquín Fernández, conocido como 'El Prestamista', continúa en Turquía porque no está preparada para viajar.

El que sí ha podido dejar el país asiático ha sido precisamente Joaquín, quien ha respondido a la llamada de 'Fiesta' y ha acudido al plató del programa. Joaquín le ha contado a Emma García que su mujer afortunadamente se encuentra mejor y que, aunque ya ha pasado el peligro, aún está "atrapada" fuera de España. Joaquín ha llegado al plató de 'Fiesta' con un firme propósito, el de contar su versión de lo ocurrido y desenmascarar a la que él considera la culpable del infierno que su mujer ha soportado: Soraya.

Joaquín le ha explicado a Emma García que no tiene duda alguna de que los días de gloria de Soraya, la mujer que organizó la operación de su mujer, se han acabado, una afirmación que ha asustado a la presentadora: "Me ha dado miedo hasta a mí".

Además, el programa contó con la visita de Sandra Barneda, que acudía a presentar su nuevo libro, ‘Las olas del tiempo perdido’. Una visita marcada por la polémica, pues son muchas las lenguas que aseguran que existe una "rivalidad" entre las dos presentadoras de Telecinco. “Sandra y yo nos hemos mirado a los ojos, nos hemos dicho muchas cosas” y recalcó, “jamás hemos sido competencia, jamás. Hemos sido siempre compañeras, nos hemos entendido, nos han enfrentado, pero no lo han conseguido, afortunadamente”.

Barneda también se ha sincerado sobre el duro momento que ha pasado en L isla de las tentaciones, cuando se derrumbó ante los concursantes. La presentadora visitó Villa Paraíso para decirle a los chicos que una de sus parejas había convocado una 'Hoguera de confrontación'. Todos tenían sus motivos para pensar que había sido su novia, pero Samuel no pudo más y rompió a llorar confesando la mala noche que había pasado pensando en Tania y en Hugo Paz. "Me ha entrado el bajón de nuevo y jamás pensé que amaría tanto a una persona y que tendría tanto miedo de perderla", decía roto. "Yo creo que te estás aguantando roto de amor por ella. Y eso es súper bonito, ¿me oyes?", le respondió Sandra Barneda totalmente emocionada.

"Samu, todos hemos vivido esto. Todos nos hemos roto por amor. No pasa nada", lograba decir después la presentadora entre lágrimas. Samuel explicaba que era muy duro que la persona a la que amabas no pensase en ti. La presentadora continuó apoyándole: "Tienes, por eso, que ser fuerte. Y ser valiente es, también, mostrar que en el amor te puedes romper", le aconsejó.

Los compañeros empatizaron con Samuel. Andreu y Javi tampoco pudieron reprimir las lágrimas; Mario aseguró que su forma de mostrar las emociones era otra, pero que igualmente estaba afectado; y Cristian, recién llegado, espera que en 'La isla de las tentaciones' se confirme que su relación con Ana es amor verdadero.