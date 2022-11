Es uno de los cantantes del momento y de esos nombres que se recuerden y consiguieron lanzar una carrera después del regreso de OT a TVE. Cepeda cuenta con una legión de admiradores gracias a su carisma, talento y humor.

Su paso por la academia de Operación Triunfo estuvo marcada por su acercamiento a Aitana, que en aquel momento tenía novio. Tras el fin del reality los dos cantantes confirmaron su humor y vivieron unos meses en los que encandilaron a sus seguidores. sin embargo, tal y como vino se fue y la pareja nuncio su ruptura al año de empezar. Cada uno continuó por su lado. Aitana, cuya carrera despegó meteóricamente tuvo varias parejas conocidas hasta que se confirmó su relación con el actor Miguel Bernardeau.

A la redacción de ‘Socialité’ llegó, tal y como informaba el programa, una información bomba, que relaciona a dos rostros muy conocidos de nuestro país. Según varios testigos, un conocido cantante fue pillado en actitud muy cariñosa con una concursante de reality en una exclusiva discoteca. Hablan de Cepeda, artista y exconcursante de ‘Operación triunfo’. Un hombre que ha sido relacionado con una de las participantes más conocidas de ‘Gran Hermano’. Una mujer que dio mucho de qué hablar en la décima edición y que ha colaborado en programas de éxito.

Tal y como han contad Cepeda fue pillado este fin de semana con Liz Emiliano, acaramelados y besándose en los baños de una exclusiva discoteca de Madrid.

El cantante ha reaccionado visiblemente enfado a esta información a través de un hilo en Twitter donde ha sido muy claro con el programa. "Os voy a contar como funciona la telemierda hoy en día, aquella telemierda que tiene potestad para tirar (o intentar tirar) la carrera o el trabajo de alguien. Hace una semana he sacado disco, me he currado una promo de 2 semanas con un catarro de la virgen. He salido en programas y revistas digitales a mansalva. El logaritmo de google al buscar mi nombre era perfecto. Todo noticias sobre mi música. Hoy en día estar en contra de exponer tu vida privada a las cadenas de cotilleos no les sienta demasiado bien. Su plan? Inventar algo que se coma todo el trabajo realizado. Si ahora se googlea mi nombre lo único que aparece son noticias falsas de supuestos líos. No soy muy fan de Telecinco, lo admito. También tiene cosas buenas. Pero la estrategia que hace algún programa de esa cadena. es lo más rastrero que he visto en toda mi carrera. Lo han hecho con el álbum anterior (adjunto otro supuesto lío) y lo seguirán haciendo. He visto la “entrevista” a Louis Tomlinson y no entiendo, no me cabe en la cabeza como algo así puede funcionar y puede ser visto por alguien con dos dedos de frente. Socialité, sois unos catetos, lo más barriobajero de este país, vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa le dais una patada sea como sea. Sinceramente me la pela lo que pueda generar este tweet, ,yo me debo a mi gente y a mi música y espero que esa gente entienda lo que estoy diciendo. Besos y stream Sempiterno", escribía visiblemente enfadado.