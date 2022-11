Shakira continúa con su vida tras el revuelo de su separación con Gerard Piqué, que acaparó titulares durante meses. La suya ha sido una ruptura de lo más mediática en la que se han buscado constantemente terceras personas que pudieran ser motivo del suceso. Al igual que a otros como Laura Escanes y Risto Mejide, los rumores continúan extendiéndose, aunque cada vez de forma menos frecuente.

En las redes se viene rumoreando durante semanas sobre una supuesta colaboración entre el sello de la cantante y el FC Barcelona. Al ser Spotify su principal patrocinador, el logotipo de la artista podría aparecer en la camiseta de los jugadores durante un partido, como ya ocurrió con el logo de Drake. Su búho, conocido como OVO (October`s Very Own”. Esta es la imagen tanto de su sello musical como de su línea de ropa. Sin embargo, los rumores no han llegado a conformarse, pero esto no ha podido evitar que se haga humor de ello en redes sociales.

Ahora, la cantante colombiana se encuentra inmersa en la publicación de su próximo disco, tras el éxito de su canción “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro. Hace unas semanas se publicó “Monotonía”, la segunda canción que conformará su próximo trabajo. Con su nueva vida en Miami junto a sus hijos en curso, Shakira continúa activa en redes sociales donde, además de compartir publicaciones sobre sus nuevos pasos en la música, sube fotos más personales.

En una de las últimas fotografías de su Instagram, coincidiendo con la celebración de Halloween, la colombiana compartió su disfraz. Con un traje de Superwoman, corona incluida, realizó una especie de collage en el que añadió alrededor de la fotografía personal un marco con viñetas de la superheroína. “De porrista a súper héroe. Por cierto, ¡la mujer maravilla fue mi primer disfraz! ¡Halloween, la excusa perfecta para sublimar deseos de infancia!”. En la misma publicación recibió multitud de comentarios de diversas celebridades adulando a la artista, que volvió al origen de su carrera con una peluca de color moreno.

En medio de toda esta situación, Shakira y Piqué están inmersos en una negociación con respecto a sus hijos, ya que la cantante parece querer mudarse junto a Shasha y Milan a a Miami.