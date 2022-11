Marta Riesco está viviendo un gran momento junto a su pareja, Antonio David Flores, a pesar del revés laboral que sufrió hace unas semanas.

Y es que la periodista tuvo que vivir la decisión de Telecinco de "prescindir" de ella. Riesco tenía preparado un reportaje sobre el ciberacoso que, finalmente, no fue emitido como estaba previsto, pues la actualidad británica, tras el fallecimiento de Isabel II, copó el programa.

Todo se fraguó con un tuit publicado el pasado 8 de septiembre por la propia Marta Riesco. "¡Hola! ¿Alguien de mi batallón de haters habitual estaría dispuesto a dejar de esconderse tras su perfil falso y mantener una conversación cara a cara conmigo? Interesados respondan a este tweet", escribió en un mensaje que, a juzgar por lo siguiente que publicó, no obtuvo mucho éxito. Fue lo que sigue: "Mucho cachondeo con mi petición, pero ni un solo hater dispuesto a decirme a la cara lo que escribe cuando se esconde detrás de un perfil y una foto falsa. Haters del mundo nos va a quedar un reportaje precioso con vuestra participación, queremos saber qué hay detrás".

Las palabras de Riesco dejaban poco lugar al misterio. Claramente, la reportera estaba preparando un reportaje sobre el acoso en redes sociales. Dio cuenta de ello un día después, cuando subió un vídeo a Instagram en el que se le podía ver en la asociación "Stop haters".

Hoy ha querido compartir con sus seguidores su estado de ánimo. Ha colgado un vídeo en el que dice que ella "he perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese". "A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón".