Rafa, de Pasapalabra, es uno de los mejores concursantes que ha pasado por el programa. Y no es para menos, ya que ha logrado alcanzar la cifra de los 100 programas jugándose el rosco con Orestes.

El jugador andaluz no para de dar motivos para hacer creer a la audiencia de que conseguirá batir al burgalés y alzarse con el codiciado premio, pero parece que todavía tendremos que esperar para ver a alguno de los dos completar el rosco.

Y hace varios días, tras el anuncio del programa en el que se avisaba del centenario de Rafa, este ha tuiteado lo siguiente contestando al tuit del programa: "Me quedo sin palabras, aunque no me convenga", haciendo referencia a los roscos.

Pasapalabra no para de acaparar las pantallas de televisión de los hogares españoles. El concurso en el que puedes ganar hasta 1.200 euros al día y un bote total que no para de crecer a medida que avanzan las jornadas del programa es uno de los más vistos en la historia de España.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Además, interviene mucho el arduo duelo de Rafa y Orestes. Todos los espectadores están deseando ver alzarse a alguno de los dos como ganadores del rosco. Pero, hay una cosa que parece no haber gustado demasiado a los fans del programa.

Y es que, como antes comentábamos, el ganador de cada jornada se lleva a su casa 1.200 euros. Pero no los cobra al momento, sino que los va acumulando hasta que consiga llevarse el bote, que entonces lo cobrará todo. Sin embargo, el que no consigue ganarlo, además de irse a su casa sin poder seguir jugando el rosco con el próximo concursante que llegue, pierde todo lo acumulado y se va de vacío. Esto es algo que los espectadores parecen desconocer. También, si pierden en la silla azul, se quedarán sin cobrar ni un duro del concurso.

Pero ayer fue un programa de esos que marcarán época, Rafa se quedo a una de alzarse con un bote de 1.762.000 euros. Sin embargo, esto fue suficiente para llevarse el rosco y batir a su rival, Orestes.