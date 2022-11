Karlos Arguiñano es una de las figuras más reconocidas de la televisión española. El cocinero lleva muchas décadas al frente de su programa de cocina diario y entreteniendo a los espectadores con su característico humor.

Pero no es la primera polémica que tiene por contar un chiste, y no es la primera tampoco que el cocinero de Zarautz se ve obligado a pedir perdón. En esta ocasión, el chiste que ha contado ha tenido repercusión en las redes al ser un tema de especial relevancia en la actualidad. Arguiñano se ha arrancado a contar un chiste sobre la Reina de Inglaterra, fallecida hace unas semanas: "Oye, y qué me decís de la reina", comenzó diciendo el afamado cocinero, que prosiguió: "Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien a la abuela eh, estará quejosa", bromeó. Sin embargo, parece que este momento televisivo no ha gustado a todos por igual: "A este señor se le ha ido la pinza", dice un usuario de Twitter.

*Me presento con mi novia para la cena familiar*

Lo primero que suelta por la boca mi abuelo: pic.twitter.com/RYpbvepchT — Álvaro Rey (@mrbrwnn) 21 de septiembre de 2022

Arguiñano reaparece con un aspecto diferente

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos del país. Además, es uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. Ha pasado ya por varias cadenas tras las varias décadas que lleva en televisión. El chef se caracteriza por su buena cocina y por su humor, el cual a veces no sienta demasiado bien a la audiencia. Pero a pesar de ello, el vasco maneja muy buenos números de audiencias.

Además, Arguiñano ha lanzado varios libros los cuales se han colado entre las listas de éxitos de los más vendidos en la categoría culinaria en nuestro país. Mucha gente trata de emular sus recetas en casa y aplicar los trucos que el de Zarautz ofrece.

Pero en su último programa, el chef apareció sin su característico gorro de cocinero. Los espectadores no dinero crédito ya que nunca se separa del complemento. Pero lo explicó: "Estamos cocinando al aire libre y hay muchos golpes de viento; se me puede volar", indicó.