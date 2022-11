Jorge Javier Vázquez está decidido a luchas por sus derechos y por los del colectivo LGTBI. El presentador ha tomado la iniciativa y ha mandado una carta a Vox para amenazarles. Pero no es la primera que lleva a cabo esta semana.

Las polémicas palabras de Tamara Falcó sobre la diversidad sexual en un congreso ultracatólico celebrado en México continúan dando que hablar. Jorge Javier Vázquez, que hace unos días se mostró muy crítico con ella por su peligroso discurso, quiso lanzar este miércoles un mensaje a todo el colectivo LGTBI. Además, el presentador de 'Sálvame' se dirigió también a los amigos homosexuales de la marquesa de Griñón.

"Voy a pedir a los maricas de este país, a las lesbianas, a los y las transexuales, al género binario y a los fluidos que despertemos ya de una vez, porque estamos anestesiados. La conciencia la tenemos que sacar a pasear", comenzó diciendo Jorge Javier mirando a cámara: "Y espero que amigos de Tamara como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda se signifiquen y no estén en silencio".

El de Telecinco explicó que el programa se ha puesto en contacto con ellos para conocer lo que piensan sobre el mensaje de Falcó, pero ambos han rechazado la invitación: "Se ha frito a llamadas a Boris y a Avellaneda para que opinen sobre este tema y han dicho que no opinan". "No, señores, tenéis que opinar sobre este tema. ¡Pues claro que tenéis que opinar!", exclamó ante los aplausos del público.

Jorge Javier continuó su alegato haciendo referencia al papel de Avellaneda en la docuserie de la hija de Isabel Preysler en Netflix: "A un marica no se le utiliza solo para acompañarla a elegir telas para su restaurante". "Un marica tiene que sacar su conciencia a pasear y hacer valer sus derechos", subrayó.

Pero ahora se ha vuelto a pronunciar. Y es que el presentador ha indicado que tienes una crisis de imagen (Falcó). Tamara, has dejado de interesarme, mi mente te ha cancelado. A la gente de tu equipo que no te ha cuestionado, despídela". "Tu comunicado aclarando lo de México me parece una unión de palabras tan tibia como vacía", ha expresado.