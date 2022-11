Ortega Cano es macrotendencia. Su entrevista en "El programa de Ana Rosa" ha sido un auténtico terremoto en Twitter. Tanto, que pocos quedan en España que no hayan escuchado su terrible "mi semen es de fuerza". Tampoco hay muchos que no lo hayan comentado. Al menos en la televisión. Uno de ellos ha sido Kiko Jiménez, que ha ido más allá y, además de criticar al diestro, le ha invitado a que se abra un "Only Fans".

El inicio de todo este asunto es la entrevista de Ortega Cano en "El programa de Ana Rosa", coincidiendo con el regreso de la presentadora tras once meses de tratamiento contra el cáncer. Allí habló sobre diversos temas, entre ellos su relación con la que todavía es su mujer, Ana María Aldón, a la que lanzó un mensaje en directo: "Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña". Hoy está siendo de lo más comentado y, por supuesto, criticado. Uno de los que ha rajado del arranque de Ortega Cano ha sido Kiko Jiménez. "Últimamente, entre tanta corrida, mamada y semen de fuerza le recomendaría al matador que se haga un Only Fans y así dejaría de hacer el ridículo que hace últimamente", dijo el tertuliano, en una frase que llevaba preparada y leyó de un folio. El titular de Kiko Jiménez sobre las declaraciones de Ortega Cano. Me da algo 😂 #yoveosalvame pic.twitter.com/20KAAka176 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 10 de octubre de 2022 Durante su intervención en "El programa de Ana Rosa", Ortega Cano también defendió su amor por Rocío Jurado, saliendo así al corte de las acusaciones de su hija, Rocío Carrasco, quien ponía en duda la relación entre ambos. "Durante mas de 12 años estuvimos junto Rocío Jurado y yo, nos profesamos amor incondicional, cariño recíproco, lealtad y respeto mutuo. Esta es la verdad y la última verdad", ha asegurado, antes de cargar contra la hija: ""Ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables, y por ello esta conducta llena de vileza y odio solo puedo tener una respuesta judicial" ha añadido, revelando que deja el asunto en manos de la justicia, "para que sea ella la que ponga fin a tanta mentira". "He dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento en el que lo consideren oportuno con arreglo al derecho" ha concluido.