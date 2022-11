Después de que se abordara hace unos días en televisión la posibilidad de que Kiko Rivera no fuera hijo de Paquirri, sino del doctor Cariñanos. Algo de lo que él mismo habló por primera vez públicamente en 'Cantora: herencia envenenada'. Hoy, ha vuelto a tratar el tema en sus redes sociales tras que apareciese en 'Fiesta' un hombre que aseguró haber intentado hacerse las pruebas de ADN con el dj para saber si son hermanos (ya que él sí es hijo del doctor).

"Papá no sé porqué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista" con este mensaje, Kiko ha vuelto a lanzar un mensaje directo a todas esas personas que han hablado de este tema en las últimas semanas.

Un mensaje que, lo cierto, viene a destiempo, ya que cuando este joven acudió a 'Fiesta' para hablar de cómo intentó hacerse las pruebas de ADN con Kiko fue hace una semana cuando Emma García reaparecía en televisión tras el fin de 'Viva la vida'... parece que el dj ha sentido la necesidad de hacer este alegato de forma pública para dejar claro que él no tiene ninguna duda de quién es su padre.

Kiko Rivera se mofa de su hermana

Kiko Rivera está en su salsa. Hoy por la mañana, reporteros de El Programa de Ana Rosa le han seguido por las calles de Sevilla apara preguntarle qué le parecían las palabras de su hermana.

Y es que Isa Pantoja, la hija de la Tonadillera, ha puesto punto y final a la relación con su hermano. Isa Pi no ha dudado ni un solo momento en decir que su hermano es una persona "despreciable" y asegura no quererlo en su vida "para nada". "Estoy cansada de que me digan que por qué no le perdono. No tiene que pasar nada, no os dais cuenta de que es un mentiroso, no le funciona el tema de mi madre y ahora vende que está bien con ella. Debería llamar a mi madre pero no". Además, ella indica que su hermano llamó a Isabel Pantoja para pedirle el número de su abogado. Y no se quiso quedar ahí: "Mi prima y mi madre le acogen por pena". "Si ella le quiere perdonar está perfecto, pero él debería hacer examen de conciencia", critica.

También se ha pronunciado sobre el estado de salud de su madre: Está muy bien. La gira de conciertos le hace feliz y tener al público apoyándola también le hace feliz". Sin embargo, la hija de la Tonadillera no podrá estar con ella por tener que cuidar de su hijo Albertito: "Si no tuviera vida, seguramente estaría con ella, pero no puedo", zanjó.

Pero por ahora, y por sus duras palabras, todo tiene pinta de que la relación entre ambos es un punto y final, al menos por su parte. Las redes han dicho su parte tras escuchar estas declaraciones: "Con qué madurez y sensatez habla esta muchacha. Cuánto me alegro de que no se calle, con ese ser tan despreciable que tiene por hermano y que, como ya no tendrá dinero, lo que busca es carnaza nueva para hacerse un 'Deluxe'. Bravo Isa, no te calles mi niña", reza uno; "Menudo repaso le ha dado, además merecidísimo", indica otro.

Sin embargo, hoy Kiko Rivera s e lo ha tomado con humor. Tras escuchar las palabras de su hermana, el DJ ha soltado una carcajada y no ha contestado a ninguna pregunta, salvo cuando le han dicho que si se lo estaba tomando con humor, a lo que éste ha contestado "A la paz de Dios". Según este programa, Rivera habría dicho que "no la quiere ni a 10 metros".