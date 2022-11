Para muchos el vídeo que ha saltado a la palestra esta semana en redes sociales puede ser de mal gusto, para otros puede llegar a ser escalofriante. Estudiantes del Colegio Mayor masculino Elías Ahuja de Madrid -muy cercano a una residencia femenina- son los protagonistas de las imágenes.

En ellas, levantan las persianas de sus habitaciones para lanzar un mensaje a sus compañeras: "Putas, salir de vuestras madrigueras, sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea".

Lo que podía parecer un estudiante aislado cambia cuando tras gritar "¡Vamos Ahúja!" se abren al unísono todas las persianas del edificio y el resto de colegiales comienzan a proferir gritos y a aporrear la fachada.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. El alto contenido machista de los comentarios de los chavales a horrorizado a muchos.

Pues hoy, Miguel Frigenti, uno de los tertulianos más conocidos de Sálvame ,ha conseguido contactar con varias personas que asistieron a este colegio, aunque no ha desvelado su identidad por razones lógicas. En estos pantallazos se pueden leer cosas del tipo: "Adelgacé 10 kilos en dos meses. Me metieron de dos a doce dentro de un altillo y me obligaban a salir cada hora para dar las campanadas", comienza diciendo uno de los residentes de este colegio mayor. "Si no lo hacías te pegaban un tortazo. Además, recuerdo que te ponían de rodillas y te obligaban a comerte una galleta con pasta de dientes. Podías negarte, pero te hacían el vacío, y eso, por parte de 200 personas, es casi peor", asegura el acosado.

"He llegado a dormir en el metro por no volver al colegio", estas son las escalofriantes palabras del chico que ha hablado con Frigenti. "Abuso físico, verbal y psicológico", insiste.