La nueva edición de "Supervivientes" no parece que vaya a empezar con buen pie. Parte de la audiencia está tratando de promover un boicot contra el "reality" de Telecinco, que se estrena el jueves, a través de las redes sociales. "No vemos un programa de una cadena en la que hay estafadores y delincuentes", defienden los promotores del apagón al que es uno de los estrenos más esperados de esta primavera.

Esta edición de "Supervivientes" es una de las más esperadas por la audiencia. Especialmente por el casting. Son muchos los que han destacado que entre los rostros elegidos por Telecinco hay muchos nombres "que darán juego". El elenco del "reality" de Telecinco estará formado por: Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.

No ha sido la elección de participantes lo que ha disparado el boicot contra el programa, sino las decisiones de la cadena. Y es que a Telecinco aún le sigue pasando factura la decisión de prescindir unilateralmente de los servicios de Antonio David Flores después de que Rocío Carrasco le acusase de maltrato, pese a que no constaban sentencias firmes contra el exguardia civil.

En ese contexto, parte de la audiencia trata de organizar ahora un apagón contra "Supervivientes". "No veo ningún canal donde trabajen delincuentes y acosadores", "fuera el presentador Jorgeja", "no queremos acosadores y maltratadores mediáticos en TV", han propagado a través de la red los contrarios al programa y la cadena.

Lo que no parece es que los planes de Telecinco vayan a cambiar por el revuelo formado en redes sociales. La cadena ya ha anunciado que "Supervivientes" se estrenará el 21 de julio a las 22.00 horas.

Y auna shoras del gran estreno, ya se han visto las primeras polémicas desde Honduras. Tania Medina y Alejandro Nieto no solo son concursantes de 'Supervivientes 2022', sino también pareja sentimental. La canaria decidió dejar al gaditano en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 4', pero unas semanas después del final del programa, decidieron darse otra oportunidad. Sus seguidores han dejado claro que tienen una gran expectación por saber cómo es su relación en la actualidad. En 'Las primeras horas de convivencia' se han visto, entre otros momentos, los primeros roces entre los concursantes a raíz del reparto de comida y los supervivientes ya han tenido que mojarse y es que les han pedido que elijan con quién se irían a una isla desierta si solo pudieran escoger a uno de sus compañeros. Alejandro Nieto lo ha tenido claro desde el primer momento: "Iría, evidentemente, con Tania, creo que lo haríamos muy bien los dos juntos".

Pero Tania no se iría a una isla desierta con su novio, pues ha confesado que escogería a otro concursante de 'Supervivientes 2022' para poner rumbo a una playa los dos a solas. "Creo que Nacho es una buena opción", ha comenzado diciendo la canaria, que no ha dudado en elegir la foto de Ignacio de Borbón en vez de la de Alejandro Nieto. "Porque me parece un chico sincero, honesto en cuanto a personalidad y creo que me parece también un buen superviviente porque ha dicho que sabe hacer fuego y es como muy resolutivo", ha explicado la canaria para justificar su elección.