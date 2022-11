Diego Matamoros se ha convertido en todo un influencer. El joven, con casi medio millón de seguidores, no para de dar de qué hablar con las fotos que cuelga en sus redes. Además, sus seguidores destacan el gran parecido con su padre.

Pero la noticia no es esta, si no que ha colgado un vídeo explicando su problema de salud. Y es que el influencer sangra "todos los días por la nariz": "No es por dar pena, pero esto es lo de todos los días de primavera a verano. Estamos en otoño, pero estamos en un veranillo. Yo suelo sangrar, más del izquierdo que del derecho, pero es lo que hay, no soy perfecto", asegura.

Piden el despido fulminante de Kiko Matamoros de Sálvame por lo que pasó con Laura Fa en el Deluxe: "Violencia en directo"

Tras el Deluxe del viernes pasado, parece que Sálvame no tiene muy contenta a su audiencia. Y es que, el escándalo que formaron Belén Esteban y Kiko Matamoros con Laura Fa no h asentado bien al público. Hoy, Esteban ha pedido perdón, y el programa comunica que Matamoros también lo hará. Sin embargo, a los espectadores parece que no le sirve: "Hasta los cojones de las disculpas de Matamoros...es un drogadicto de mierda que no merece estar en un programa que ven millones de espectadores...0 audiencia donde intervenga el drogadicto agresión y violento", comenta un enfadado usuario; "las disculpas ya no sirven, maltratador", asiente otro.

Belén Esteban ha interrumpido el programa unos minutos nada más comenzar porque tenía algo muy importante que decir. El pasado viernes, en el ‘Deluxe’, se vivió un momento de lo más tenso con Kiko Matamoros y Laura Fa y la de Paracuellos considera que no reaccionó de la mejor manera.

“Ya lo he hecho personalmente, pero quiero pedir perdón a mi compañera y amiga Laura Fa. Creo que debería haber sacado la cara y no lo hice”, comenzó Belén Esteban. Y añadió: “Laura, yo no desconfío de ti, no creo que estés conmigo por interés, yo te quiero mucho. Quiero pedirte perdón, sé que el viernes lo pasaste mal y creo que todo el equipo lo pasó mal”.