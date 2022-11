La nueva docuserie de Rocío Carrasco no para de acaparar las portadas de la prensa del corazón y los espacios de Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento.

Pero ayer tocaba Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado contó toda la historia del segundo marido de su madre en un nuevo capítulo que ha causado mucha polémica. Sin embargo, no solo contamos con el testimonio de Rociíto, también de Amador Mohedano. Y es que se emitió una entrevista que Tino Torrubiano le hizo al hermano de la más grande. "Broncas he vivido yo, dos estando delante. Y yo me he metido en medio, las he apartado. Los motivos han sido un poco pff… Fue en la década en la que José se retiraba de torear, eso lo llevaba mal. Cuando tú estás en alza y estás ahí de pronto, pues ves que te vas a retirar, que es tu mundo…tuvo una racha mala, mala. Nosotros le intentamos ayudar", empezó explicando la ex pareja de Rosa Benito.

Y en unas declaraciones rescatadas del hermano de Rocío Jurado, podemos ver como confiesa que Antonio David "maltrataba psicológicamente a Rocío Carrasco". Esta confesión va a adar mucho de qué hablar los próximos días, ya que hasta ahora, nadie del clan familiar a excepción de su madre, había reconocido los hechos.