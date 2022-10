Mediaset ya trabaja en el nuevo proyecto de Christian Gálvez tras poner fin a las grabaciones de 'Alta tensión'. El grupo de comunicación y la productora Fénix Media Audiovisual preparan un nuevo concurso que se emitirá en directo y que invitará a los espectadores a participar desde casa para optar a diferentes premios.

Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, adelantada por Actual TV, la nueva apuesta de Telecinco se trata de la adaptación española del formato estadounidense '25 words or less'. En cada entrega compiten dos equipos formados por dos famosos y un anónimo que luchan por un premio de 10.000 dólares.

'25 palabras', título provisional del espacio en nuestro país, podría llegar en el último trimestre del año para competir contra 'Pasapalabra', que hasta el momento ha doblado en audiencia a todos los programas que ha emitido Telecinco en la complicada franja de 20:00 a 21:00 horas.

El presentador se ha despedido de su programa actual, Alta Tensión, con unas emotivas palabras.

"Estas fotos marcan nuestra trayectoria en @altatensiontv . Un programa que hemos disfrutado muchísimo, un lugar donde personalmente he llorado, he reído y he aprendido junto a mi hermano @guardiolarafa y a todo el equipo de @fenixmediaaudiovisual .

Quiero agradecer cómo los concursantes me han sabido ayudar, respetar, animar y hacerme mejor día a día. Nunca olvidaré todo lo que han hecho por mi compañeros. Gracias a los espectadores por acompañarnos, a pesar de los cambios durante todo este tiempo. Nunca sabes quién puede estar viéndote, y nunca dejaré de ver a quienes nos vieron. Algunos espectadores, literalmente, pueden cambiarte la vida.

Ha llegado el momento de decir adiós y, tal y como anunciaba cada vez que un concursante no superaba la repesca, un adiós significa un nuevo “hola”.

Y ese saludo corresponde a 25 Palabras, un nuevo concurso que dentro de muy poco podremos compartir en @mediasetcom .

Seguimos caminando. Y lo más importante de todo: mi Camino está lleno de Luz", ha escrito.

Son muchos los orstros conocidos que han querido enviar mensajes de cariño al presentadlo. Entre ellos Patricia Pardo, presentadora en Telecinco y actual pareja de Gálvez. "La luz eres tú", ha escrito.